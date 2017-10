Cearenses trocam de operadora 665 mil vezes

01:00 · 10.10.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

Por insatisfação com o serviço ou em busca de uma opção mais cômoda, os cearenses estão cada vez mais fazendo portabilidade entre operadoras ao longo dos últimos quatro anos. Ao todo, levando em consideração telefonia móvel e telefonia fixa, foram realizadas, desde 2008 - quando a portabilidade foi incluída nos serviços dos DDDs 85 e 88, 665,38 mil ações de portabilidade numérica, sendo 305,11 mil (46%) solicitações foram feitas por usuários de telefones fixos e 360,27 mil, ou 54% do total, solicitadas para telefones móveis no Estado.

Em 2016, o número de migrações apenas entre operadoras de telefonia móvel no Ceará cresceu 38,1%, com 47.569 solicitações de portabilidade atendidas ante as 34.423 migrações efetuadas no ano anterior, 2015. Apesar de o ano ainda não ter acabado, até setembro, o total de mudanças de operadora mantendo o mesmo número de telefone já supera em 14,1% os dados de portabilidade da telefonia móvel de 2016.

Os dados fazem parte do último relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABRTelecom), divulgado neste semana.

Nos primeiros nove meses de 2017, já foram efetuadas 54.309 migrações na telefonia móvel de uma operadora para a outra no Estado. O número de migrações vem ascendendo desde 2014, com avanço de 13,8% ante 2013, ano no qual foi registrada queda de 23,3% ante 2012.

Telefonia fixa

Na telefonia fixa, em 2017 até setembro, foram 21.611 migrações mantendo o mesmo número. O número deste ano já é 6,2% maior em relação ao total de portabilidades realizadas em 2016, quando foram efetuadas, no Estado, 20.337 migrações.

Considerando apenas o terceiro trimestre deste ano (julho a setembro), foram efetivadas 29,79 mil solicitações de portabilidade no Ceará, entre fixos e móveis, os usuários de telefones fixos respondem por 9,1 mil (31%) transferências e os de móveis, por 20,6 mil (69%).

Brasil

No País, foram realizadas 3.158.317 migrações na telefonia móvel e 1.032.170 na telefonia fixa desde o início de 2017 até setembro. Em 2016, foram cerca 3.326.999 de portabilidades efetuadas na telefonia móvel e 1.286.194 na telefonia fixa, de acordo com os dados divulgados pela ABRTelecom.

Considerando apenas o terceiro trimestre deste ano, 1,61 milhão de trocas de operadoras foram concluídas. Nesses três meses, 387,86 mil (24%) migrações foram feitas por usuários de terminais fixos e 1,22 milhão (76%) demandadas por usuários de telefonia móvel.

Dessa forma, desde que a portabilidade numérica na telefonia fixa e na telefonia móvel foi liberada, até o último dia 30 de setembro deste ano, foram efetivadas 13,75 milhões (35%) de migrações por usuários de telefones fixos e 25,43 milhões, ou 65% do total, a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis, segundo os números divulgados pela ABRTelecom.