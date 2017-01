Ceará tem 3 aeródromos na lista de prioritários

00:00 · 21.01.2017

Os aeroportos de Jericoacoara, cuja cobertura da estação de passageiros já foi concluída, e de Aracati irão receber investimentos da ordem de R$ 14,4 milhões

O governo federal trabalha hoje com uma lista de 58 aeródromos considerados prioritários dentro do Programa de Desenvolvimento de Aviação Regional, segundo informou nessa sexta-feira (20), o assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Dario Lopes.

No Ceará, o programa contempla os aeroportos de Aracati e Jericoacoara, de responsabilidade do Governo do Estado, e o aeroporto de Juazeiro do Norte, que é administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Para os aeroportos de Aracati e Jericoacoara, o Governo Federal liberou, no final de dezembro do ano passado, R$ 14,4 milhões, por meio de um convênio assinado entre a Secretaria de Aviação Civil (SAC) e o Departamento Estadual de Rodovias do Ceará (DER), órgão responsável pela administração dos aeroportos estaduais.

Com esse valor, serão implantados duas estações prestadoras de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo (EPTA), sendo uma em Aracati e uma em Jericoacoara, ao custo de R$ 2,5 milhões cada. E o restante dos recursos serão utilizados na aquisição de equipamentos para a infraestrutura básica do terminal de passageiros de Jericoacoara, conforme informou o coronel Paulo Edson Ferreira, gerente de Aeroportos do DER. "O Ceará ficou muito bem contemplado dentro dessa lista do Programa de Desenvolvimento de Aviação Regional", disse.

Brasil

Segundo Dario Lopes, no entanto, o número de aeroportos considerados prioritários pelo governo ainda não está fechado. "Ainda estamos conversando com o governo do Pará sobre investimentos no Estado", disse o assessor durante evento organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil, em São Paulo.

Segundo o executivo, o programa contava com 270 aeródromos mapeados ao longo do governo Dilma Rousseff, número considerado excessivo. "Foi feito um critério para selecionar o que tinha ou não viabilidade econômica", disse.

Após essa triagem, foram selecionados 189 ativos, sendo que 12 deles não precisam de novos investimentos.

Critérios

Os 177 aeródromos restantes foram, então, categorizados de acordo com as necessidades de aporte de recursos, bem como por indicadores de custo e operação, benefícios sociais e interesses de companhias aéreas, entre outros fatores. E, a partir daí, foram definidos os 58 aeródromos prioritários.

Lopes ainda ressaltou que, com exceção do Amapá, Roraima, Sergipe e Distrito Federal, todos os Estados do Brasil possuem ao menos um aeródromo classificado como prioritários - o governo espera concluir as obras de metade desses projetos até 2018 e ao menos iniciar os investimentos nos ativos restantes. "O objetivo do programa é deixar uma carteira de projetos já em andamento, para que os planos possam ter continuidade no futuro", disse o assessor.