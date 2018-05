Ceará tem 3,6 mil planos a menos, aponta ANS

01:00 · 03.05.2018

Ao todo, a ANS registrou 1.270.298 beneficiários de planos de saúde e 900.494 pessoas para serviços exclusivamente odontológicos ( Foto: CLEUMIO PINTO )

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou os dados do setor de planos de saúde, com um relatório divulgado ontem (2). O levantamento, que traz os números relativos do fim do mês de março de 2018, revela estabilidade no número de beneficiários aderindo a planos médico-hospitalares no Ceará, mas também traz a confirmação de um movimento de leve queda desde julho de 2017. Em março deste ano, o Estado fechou com 1.270.298 pessoas com planos de saúde, uma queda de 0,28% (3,6 mil planos) em relação a fevereiro último, mas uma redução maior ante julho do ano passado, de 0,99%.

Ainda de acordo com os números da ANS, em relação a março de 2017, a perspectiva é um pouco mais otimista, considerando que a agência registrou uma alta de 2,38% de beneficiários no Ceará. Neste período, o número de adesões passou de 1.240.745 para os atuais 1.270.298. Com a atualização, a ANS aponta que a taxa de cobertura estadual seja de aproximadamente 14,76%.

O levantamento indica que os planos coletivos, como os empresariais, ainda são a grande maioria no Ceará, acumulando 69,61% do todo. A contagem chega a 884.266 beneficiários nessa modalidade. Os planos individuais ou familiares representam cerca de 30,29%, com 384.837 marcações pela ANS. Os planos não identificados somam 1.195 entradas.

Por outro lado, considerando apenas os planos de cobertura exclusivamente odontológica, o mercado vem mostrando um bom ritmo de crescimento contínuo nos últimos meses. Entre fevereiro e março deste ano, a alta registrada foi de 0,19%, somando 900.494 beneficiários. Mas quando comparado com o mês de março de 2017, a evolução é consideravelmente maior, de 13,63%. Naquele mês, o Estado tinha 792.429 pessoas com planos odontológicos.

Nessa divisão, as modalidades de planos coletivos ou individuais ou familiares praticamente se equiparam, comparando a diferença encontrada nos planos hospitalares, levando a uma taxa de cobertura de 10,46%. Os planos individuais somam 408.796 beneficiários, enquanto os coletivos, que agregam os empresariais, atingiram o patamar de 490.938 pessoas. Os planos não identificados agregam 730 entradas, segundo o levantamento da ANS.

Operadoras

Entre as operadoras de planos de assistência médica, a Hapvida controla a maior parte do mercado, acumulando 537.092 beneficiários, representando 42,28% dos cearenses que aderiram ao serviço. A Unimed de Fortaleza vem logo atrás no ranking, com 320.107 clientes (25,20%). No entanto ambas as empresas registraram uma leva queda no número de planos, de 0,25% e 024%, respectivamente, entre fevereiro e março deste ano. Com uma alta de 0,71%, no mesmo período, a Unimed do Ceará, ficou em terceiro no levantamento da ANS, com 61.372 beneficiários.

Faturamento

Sem ter consolidado os resultados financeiros das companhias cearenses ainda, a ANS divulgou apenas os números relativos ao terceiro trimestre de 2017 para as despesas e receitas das operadoras. No período, apenas com as receitas de contraprestações, geradas pelos planos, as operadoras receberam R$ 129,866 bilhões, superando os R$ 118,915 bilhões do terceiro trimestre de 2016. O índice de "outras receitas operacionais" resultaram em R$ 12,256 bilhões entre agosto e setembro do ano passado.