Ceará: otimismo em 4 pontos da economia em 2017

00:00 · 21.12.2016

A pesquisa mostrou pessimismo com relação ao emprego formal (72,4 pontos) e aos salários, variável que, mais uma vez, registrou o menor nível (40,7 pontos)

Cerca de 130 analistas econômicos e empresários do Ceará participaram da pesquisa Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE) e indicaram otimismo em quatro variáveis para economia local em 2017: taxa de inflação (136,9 pontos), taxa de juros (135,5 pontos), gastos públicos (129,9 pontos) e cenário internacional (105,1 pontos). O estudo é realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), em parceria com o Conselho Regional de Economia (Corecon-CE).

Apesar do otimismo com essas variáveis, a pesquisa revela que ocorreu um aumento no ceticismo dos especialistas cearenses consultados, conforme indicam os índices de percepção geral (97,6 pontos) e de percepção presente (79,0 pontos). O otimismo, capturado pelo índice de percepção futura (116,2 pontos), é pequeno e menor do que o registrado na pesquisa anterior.

Na pesquisa, há pontuação de zero a 200. Abaixo de 100 pontos, configura-se uma situação de pessimismo e acima desse valor, otimismo. Diferentemente da pesquisa anterior, o IEE mostra pessimismo no que diz respeito à evolução da atividade econômica interna, que atingiu 99,1 pontos. Além da evolução do Produto Interno Bruto (PIB), os analistas revelaram pessimismo com mais quatro variáveis: oferta de crédito (82,7 pontos); taxa de câmbio (76,2 pontos), que na pesquisa anterior foi avaliada com otimismo; nível de emprego (72,4 pontos); e salários reais, que teve apenas 40,7 pontos e atingiu, mais uma vez, a menor pontuação.

Geral

Conforme a metodologia, cada uma das variáveis analisadas gera três índices: de percepção presente, futura e de expectativa geral. Considerando a soma das variáveis, o índice geral atingiu 97,6 pontos, um aumento de 5% no pessimismo em relação à pesquisa anterior.

Sobre o comportamento futuro das variáveis, a pesquisa mostra redução de 6,8% no otimismo dos analistas. Ademais, cabe destacar que a percepção pessimista sobre o desempenho presente das variáveis registrou aumento de 2,4%%, alcançando 79,0 pontos contra 80,9 pontos da pesquisa anterior.

Sobre a pesquisa

Os resultados da pesquisa são divulgados a cada bimestre. Esta última edição tem como base o período novembro-dezembro e as expectativas de 130 especialistas em economia. A amostra reúne profissionais dos mais diversos setores da economia cearense: indústria, agricultura, setor público, mercado financeiro, comércio e serviços.

As expectativas movem os agentes econômicos impactando o comportamento das diversas variáveis econômicas como consumo, investimento, poupança, taxa de juros, dentre outras. Ao mesmo tempo, a performance, positiva ou negativa das variáveis, índices e indicadores econômicos interfere na percepção dos diversos agentes econômicos. Assim, as expectativas são a um só tempo causa e consequência do comportamento econômico.