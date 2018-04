Ceará ganha espaço no mercado financeiro

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 01:04

São Paulo. Com o IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a Hapvida se tornou a segunda empresa cearense abrir capital no mercado. A primeira foi M. Dias Branco, que realizou o processo em 2006, chegando a dar um salto de valorização de 400% no valor dos ativos em 2015.

Envolvido nos dois processos, o empresário Geraldo Luciano, vice-presidente do conselho administrativo da Hapvida, comentou que o nível de cobrança por resultados será bem maior. No entanto, segundo ele, o executivos da operadora e os novos investidores têm se mostrado bastante conscientes sobre o novo momento da Hapvida.

"Eu acho que você conseguir listar uma empresa no segmento de Novo Mercado, no Brasil, é muito difícil, então acho que a família Pinheiro e a Hapvida como empresa estão de parabéns", disse Geraldo Luciano sobre a Hapvida ter entrado no mercado de ações com um dos níveis mais altos de governança da B3.

Para Carlos Takahashi, membro independente do conselho da Hapvida, o resultado reflete apenas o planejamento estratégico da empresa nos últimos anos, culminando na maior demanda de IPO dos últimos cinco anos. Segundo Takahashi, o objetivo agora é investir os recursos com o processo para a companhia possa continuar crescendo.

Governança

"A empresa vem trabalhando com pés no chão para chegar neste momento, e antes mesmo de eu chegar já havia um conselho independente justamente para melhorar as condições de governança. Isso faz parte do planejamento estratégico", analisou ainda Takahashi.

Outra cearense que já havia demonstrado interesse em abrir seu capital é a Pague Menos. Entretanto, o presidente da empresa, Mário Queirós, já havia revelado, quando a Pague Menos chegou à marca de mil unidades no País, no ano passado, que a companhia continuava avaliando as possibilidades, mas a entrada na Bolsa não se daria em 2018 e provavelmente nem em 2019.