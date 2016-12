Ceará exporta US$ 162 mi; maior valor do ano

00:00 · 20.12.2016

Após a quinta alta consecutiva das exportações, a tendência é que o volume continue crescendo, com o aumento da produção da CSP ( FOTO: FRANCISCO VIANA )

As exportações cearenses atingiram US$ 162 milhões em novembro, valor 11,4% superior ao registrado em outubro, e 82,4% maior que o de igual mês de 2015. Esta foi a quinta alta consecutiva das exportações do Estado e o maior volume para um único mês. No acumulado de janeiro a novembro, o Ceará exportou US$ 1,13 bilhão, o que representou um crescimento de 21,6% em relação a igual período do ano anterior.

Com o resultado, a balança comercial do Estado registrou superávit de US$ 1,5 milhão. Entretanto, no acumulado do ano, a balança comercial do Ceará apresenta déficit de US$ 2,1 bilhões. Em novembro, as importações somaram US$ 160,4 milhões. E no acumulado do ano o Estado importou US$ 3,3 bilhões. As informações são do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Segundo o economista Alcântara Macêdo, a tendência é que o valor das exportações cearenses apresente sucessivos crescimentos, conforme a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) for aumentando a produção de placas de aço.

"Hoje a produção da CSP ainda não chega a 30% da sua capacidade, porque algumas áreas ainda estão em fase de teste, mas acredito que no decorrer do próximo ano a balança comercial do Ceará passará a ser superavitária", diz Macêdo.

Déficit

Macêdo ressalta ainda que o déficit no acumulado do ano foi pressionado pela importação de máquinas e equipamentos para a indústria, o que se traduz em riqueza para o Estado. Apenas no mês de julho, o Estado importou US$ 1,4 bilhão, enquanto as exportações nesse mês foram de apenas US$ 78,2 milhões.

"Tivemos um mês de importação muito forte de equipamentos para grandes projetos, isso reforçou esse desequilíbrio, mas também aumentou o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado", diz o economista.

Produtos

No acumulado de janeiro a novembro, 11,3% das exportações do Estado foram do grupo produtos semimanufaturados, ferro/aço, com US$ 129,5 milhões. Em seguida aparece o grupo composto por castanha de caju, fresca ou seca, sem casca, com 8,3% do total (US$ 94,2 milhões); couros e peles, 6,4% (US$ 73,5 milhões); melões frescos, 6,2% (US$ 70,4 milhões).

Por outro lado os principais produtos importados no ano foram: trigo, misturas de trigos, centeio (US$ 168 milhões) e minérios, metais (US$ 149 milhões). Os maiores destinos das exportações cearenses foram os EUA (US$ 270 milhões) e Argentina (US$ 112 milhões).