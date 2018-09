Ceará cria 4,6 mil empregos em agosto; melhor mês do ano

01:00 · 22.09.2018 por Lígia Costa - Repórter

Em agosto, o Ceará abriu 4.661 vagas de emprego formal, garantindo o seu melhor mês ao longo de 2018. O que resultou na geração de 15.175 novos postos de trabalho, entre janeiro e agosto deste ano. Em igual período de 2017, o saldo havia sido negativo (-6.581), apontam dados divulgados nesta sexta-feira (21) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Se avaliado o acumulado deste ano na região Nordeste, o Estado aparece em segundo lugar no ranking entre os que mais abriram postos de trabalho, atrás somente da Bahia (28.896). Alagoas, por sua vez, foi a unidade federativa a registrar o pior desempenho em agosto, com saldo negativo (-19.006), seguido de Pernambuco (-8.024).

Serviços puxa alta

Em agosto, o setor de Serviços foi aquele que mais contribuiu com a oferta de oportunidades no Ceará, fechando o mês com saldo positivo (1.517).

Contabilizando 8.396 admissões e 7.340 desligamentos, o Comércio foi o segundo setor a puxar a alta (1.056) da oferta de vagas no Estado.



Fortaleza (1.294), Várzea Alegre (337) e Sobral (290) foram os municípios cearenses que mais abriram vagas, enquanto que Aquiraz (-110), Maracanaú (-80) e Horizonte (-34) foram os que mais fecharam.

Apesar do bom resultado, agosto de 2018 ainda fica aquém do verificado em igual mês de 2017, quando o saldo de emprego registrado foi de 4.975. Mas superou agosto de 2015 e de 2016, quando os saldos foram, respectivamente, de apenas 871 e 406.

'Reversão tímida'

De acordo com o coordenador de Estudos e Análises de Mercado do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Erle Mesquita, o Ceará e todo o Brasil vêm sofrendo uma forte crise do emprego. De 2015 a 2017, contabiliza, foram fechados mais de 73 mil postos somente no Ceará.

A retração, porém, perdeu força em 2017 e neste ano dá sinais de "reversão. "Como houve um forte número de demissões em 2017, houve uma necessidade frente a alguns setores de fazer algum tipo de recomposição da força de trabalho", diz, reforçando que a tendência positiva ainda é "muito tímida".

Tendo em vista que este ano foram gerados mais de 15 mil empregos no Ceará, mas, em três anos, foram fechados mais de 70 mil. "É um resultado positivo, mas, a partir de um cálculo rápido, é possível dizer que, a cada cinco trabalhadores dispensados, apenas um conseguiu uma possibilidade de recolocação no mercado".

Para o supervisor-técnico regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Ceará, Reginaldo Aguiar, os resultados para o mês não retratam a atual realidade do Estado e, portanto, ainda não é possível comemorar. Até porque, tradicionalmente, o segundo semestre do ano é mais propício ao surgimento de novas oportunidades, a partir de um maior aquecimento da economia, proporcionado pela chegada de eventos como o Natal.

"A realidade é que o mercado de trabalho está refletindo o desânimo da economia. A maioria desses empregos gerados são no setor do Serviços, mas com salários muito baixos", afirma, acrescentando que a média salarial no Ceará é uma das menores do País. "Temos aqui uma das menores rendas de emprego privado do Brasil. Uma pessoa que trabalha em uma mesma função ganha um salário mais baixo".

Outro fator que tem impactado negativamente na oferta de empregos em todo o País, segundo Aguiar, foi a aprovação da Reforma Trabalhista. Uma "porta de entrada" para a informalidade, diz.

Além da revogação de pontos da lei, sugere que seja desenvolvida uma política pública de geração de postos de trabalho com mais cobertura no Brasil.

"Não dá para comemorar quando se tem um mercado que consegue demitir (em oito meses) mais de 247 mil pessoas?", questiona o supervisor-técnico do Dieese.

Dados nacionais

Em agosto de 2018, o Brasil obteve um saldo positivo de 110,4 mil novas vagas formais, com um pouco mais de 1,353 milhão de admissões, contra 1,243 milhão de desligamentos.

Foi o melhor desempenho para o mês desde 2013 e o oitavo mês consecutivo em que o número de novos contratos de trabalho supera as demissões.

O setor de Serviços também foi responsável por puxar o crescimento de 0,29% do emprego formal no referido período.