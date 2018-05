Ceará contrata 3,5 mil jovens aprendizes

00:00 · 07.05.2018

Mais de 124 mil jovens foram admitidos nos primeiros três meses deste ano no País

Fortaleza/Brasília. Balanço do Ministério do Trabalho mostra que 3.560 jovens aprendizes foram contratados de janeiro a março deste ano no Ceará por meio da Lei da Aprendizagem Profissional. O Estado é o segundo do Nordeste em admissões, atrás apenas da Bahia, que contratou 4.047 jovens. Aparecem ainda Pernambuco (2.744), Paraíba (2.108), Sergipe (1.272), Piauí (1.004), Rio Grande do Norte (924), Maranhão (818) e Alagoas (548).

Em todo o País, segundo o Ministério, 124.730 jovens foram contratados no primeiro trimestre. O estado que mais contratou jovens nesse período foi São Paulo (36,1 mil), seguido de Santa Catarina (12,6 mil), Minas Gerais (11,4 mil), Rio de Janeiro (11,3 mil) e Rio Grande do Sul (10,9 mil).

De acordo com a Lei de Aprendizagem Profissional, todas as empresas de médio e grande portes devem manter em seus quadros de funcionários adolescentes e jovens na faixa de 14 a 24 anos. No total, o Brasil registra mais de 3,3 milhões de aprendizes contratados desde 2005. Entre os setores que mais contrataram no primeiro trimestre do ano estão a indústria da transformação, com 41.098 admissões, e o comércio, com 27.556. As ocupações nas quais os jovens tiveram mais oportunidade foram as de auxiliar de escritório e assistente administrativo.