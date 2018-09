Ceará busca atrair empresa asiática do setor de energia

01:00 · 18.09.2018

O titular da SDE, Cesar Ribeiro, disse que as negociações ainda estão em uma fase inicial ( FOTO: REINALDO JORGE )

Durante visita à Coreia do Sul para apresentar a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Cesar Ribeiro, e o presidente da ZPE Ceará, Mário Lima, se reuniram, ontem (17), com representantes de uma empresa do segmento de energia renovável. Segundo Ribeiro, que preferiu não divulgar o nome da empresa, embora as negociações ainda estejam em estágio inicial, a ideia é que ela se instale na ZPE.

"A gente sai daqui com uma agenda bastante positiva. Visitamos a Nissan, no Japão, pois há interesse em levar uma montadora para o Ceará no futuro. Visitamos a Hyundai, na Coreia do Sul, e agora estivemos com essa empresa de energia renovável, que seria para a área da ZPE. Mas ainda é uma agenda inicial", disse Ribeiro. Segundo ele, o Governo do Estado deverá formalizar, nas próximas semanas, um convite para que executivos da companhia visitem o Ceará.

Sobre a visita á Nissan, o secretário destacou a importância em estabelecer um canal de comunicação com os executivos da montadora para a análise de futuros investimentos no Estado. O secretário participa de uma missão oficial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços à Ásia, que teve início no dia 12/9 e segue até o dia 18/9.

Segundo Thaise Dutra, secretária-executiva do Conselho Nacional das ZPEs, que integra a comitiva, a escolha do segmento de energia renovável, para ser abordado durante a missão, se deu pela vocação do Ceará no segmento. "No caso da ZPE Ceará, há um pacote de incentivos aos investidores, como uma infraestrutura logística favorável, uma localização favorável e nós estamos sempre oferecendo a esses investidores a oportunidade de fazer da ZPE Ceará um grande centro de distribuição de cargas da América Latina para o mundo. Acreditamos que, com o trabalho feito, nós vamos conseguir prospectar investimentos para o Ceará", disse.

O objetivo da missão internacional é atrair investimentos para o País e, em especial, à ZPE do Ceará, que foi escolhida para representar as 19 Zonas em implantação atualmente no País, como um exemplo de sucesso em infraestrutura e condições de atração de investimento.