Ceará abre 53 mil novas empresas

00:00 · 01.02.2017

Entre janeiro e novembro de 2016, foram criadas no Ceará 53.599 novas empresas, o que representa um recuo de 7,3% em comparação a igual período do ano anterior. O Estado apresentou a quinta pior variação do País, à frente apenas de Alagoas (-8,3%), Piauí (-8,3%), Pernambuco (-7,7%) e Maranhão (-7,6%), como aponta o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas.

As instituições que foram abertas neste período no Estado, representam 2,9% das 1.855.901 novos negócios inaugurados no Brasil. O índice total do País configura-se no maior número para o período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. Trata-se de uma quantidade 0,2% superior ao anotado nos onze primeiros meses de 2015, quando ocorreram 1.851.362 nascimentos.

Em novembro de 2016, porém, houve queda de 4,4% nos novos empreendimentos no Brasil em relação ao mês anterior: o indicador apontou a criação de 152.943 novas empresas, número menor que os 159.991 registrado em outubro de 2016.

O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem quer empreender: de janeiro a novembro de 2016, 1.162.282 novas empresas surgiram neste segmento, o equivalente a 62,6% do total.

Entre os estados, nos primeiros onze meses do ano, São Paulo foi responsável por 28,2% dos novos empreendimentos, totalizando 523.928. Em seguida, o estado com maior número de novas empresas é Minas Gerais, com 204.365 nascimentos, 11,0% do total. A terceira posição no ranking nacional fica com Rio de Janeiro, com 201.984 empresas, 10,9% do total.