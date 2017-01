CE só tem 15 mil unidades do Minha Casa para 2017

00:00 · 05.01.2017

O governo federal anunciou 500 mil habitações por meio do programa, cujas contratações serão definidas neste ano. A distribuição por estados, contudo, ainda não foi divulgada

O ano de 2017 ainda será de desafios para o mercado da construção civil cearense, afirma o presidente do Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE), André Montenegro. "A expectativa é que a gente sabe que vai melhorar, não sabe se vai ser mais rápido ou mais lento, pois pior que está não tem como ficar", declara.

Uma opção para o setor é o programa nacional de habitação, Minha Casa, Minha Vida. No momento, André Montenegro está aguardando como será a distribuição de recursos entre os estados e as faixas que serão contempladas para as 500 mil unidades residenciais anunciadas, em dezembro, pelo presidente Michel Temer, definindo a contratação em 2017.

Atualmente, no Ceará, de acordo com o presidente do Sinduscon-CE, os pagamentos estão em dia e 15 mil unidades habitacionais devem ser concluídas ainda neste ano. "Em 2018, não teremos nada se não forem contratadas (novas unidades)", alerta Montenegro.

Financiamentos e mercado

Sobre os financiamentos para o Ceará pela Caixa Econômica Federal este ano, Montenegro não tem informação de quanto será disponibilizado. "Existem recursos disponíveis, o problema é quem vai pegar estes financiamentos. As pessoas ainda estão com receio do desemprego e aguardam a retomada da economia. O que está faltando é cliente", afirma.

No mercado imobiliário local, a previsão é de um semestre ainda difícil. "Nós estamos saindo do fundo do poço e o primeiro semestre deste ano ainda será difícil. Vamos tentar vender o que temos em estoque no primeiro semestre para voltar a lançar no segundo", explica o presidente do Sinduscon-CE.

Lançamentos

De acordo com o presidente do Sinduscon-CE, praticamente todas as construtoras já estão com projetos imobiliários aprovados para serem lançados. Só estão aguardando uma resposta do mercado para lançarem no momento mais adequado.

Não se tem uma estimativa da quantidade de novos empreendimentos na praça, pois faz parte da estratégia de cada empresa, mas será em diferentes bairros de Fortaleza. Diante deste cenário, o quadro de empregos ficará comprometido ao longo deste ano. "A tendência é diminuir ainda mais o emprego no mercado imobiliário como os lançamentos só serão no segundo semestre, as obras demoram um pouco para avançar. Ainda existem obras que vão acabar em 2017 e não vai ter como suprir estes empregos. Talvez em 2018", finaliza Montenegro.

Recursos do FGTS

No último dia 29 de dezembro, o Diário Oficial da União (DOU) trouxe publicação sobre os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que serão destinados para a habitação popular neste ano. Ao todo, o FGTS destinará R$ 33,5 bilhões para a concessão de financiamentos imobiliários a pessoas físicas e jurídicas que beneficiem famílias com renda mensal bruta de até R$ 3,6 mil. Desse total, cerca de R$ 1,45 bilhão será para a área de habitação popular no Ceará, sendo R$ 705,6 milhões para apoio à produção de habitações.

Mais R$ 705,6 milhões irão para carta de crédito individual; R$ 29,4 milhões para Pró-moradia e R$ 14,7 milhões irão para carta de crédito associativa, de acordo com o orçamento operacional do fundo.

Para o Nordeste, serão destinados R$ 13,117 bilhões, sendo R$ 6,36 bilhões para apoio à produção de habitações e mais R$ 6,36 bilhões para carta de crédito individual. Outros R$ 265 milhões serão destinados à Pró-Moradia. No País, R$ 5 bilhões irão para o Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Pró-Cotista). Desse total, 60% serão destinados ao financiamento de imóveis novos e R$ 3,5 bilhões para imóveis com valor inferior a R$ 500 mil.

Pró-Cotista é uma linha de crédito dirigida à compra de imóveis novos ou usados com valor máximo de R$ 750 mil. O maior atrativo é a taxa de juros, menor que em outras linhas.

No total, o orçamento do FGTS destina R$ 63,5 bilhões para o setor habitacional em 2017.