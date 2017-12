CE já arrecadou R$ 36,6 bi em tributos; alta de 7,6%

01:00 · 22.12.2017

Montante recolhido pelo Estado é R$ 2,581 bilhões maior em relação ao período de 2016 ( Foto: Kléber Gonçalves )

Do primeiro dia de 2017 até 21 de dezembro (ontem), o Ceará já recebeu pouco mais de R$ 36,696 bilhões em tributos. O montante equivale a 1,74% de toda a arrecadação nacional. Para a Capital cearense, o valor arrecadado já está em R$ 1,737 bilhão. As informações são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que soma todos os impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros no período de um ano. Os valores são referentes ao momento em que esta matéria foi fechada, por volta das 16 horas da última quinta-feira (21).

Em relação a 2016, o Estado, considerando o mesmo período entre janeiro e dezembro, arrecadou cerca de R$ 2,585 bilhões a mais em 2017, marcando alta de 7,6%. Ao todo, o Ceará havia recebido R$ 34,110 bilhões no ano passado. Fortaleza também superou a arrecadação de 2016, quando o montante recebido somou R$ 1,527 bilhão. O balanço é de R$ 210 milhões a mais.

Para o Brasil, a arrecadação já atingiu R$ 2,1 trilhões. No mesmo período de 2016, a União havia arrecadado R$ 1,9 trilhão. Até o último dia de 2017, o placar deve chegar a R$ 2,170 trilhões, crescimento de 8,4% em relação ao ano passado, sem considerar a inflação.

No estado de São Paulo, segundo o Impostômetro, os tributos somaram R$ 775,1 bilhões até ontem, o correspondente a 37,9% da arrecadação total do Brasil. Na capital paulista, o total é de R$ 25,9 bilhões.

Segundo a ACSP, a ferramenta, criada sete anos atrás, é uma projeção com o objetivo de conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária do país e incentivar a cobrança para que os governos ofereçam serviços públicos de qualidade.

Tempo de trabalho

De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro precisa trabalhar cerca de 153 dias para poder pagar todos os impostos estabelecidos. Começado o ano, o contribuinte levaria até o dia 2 de junho para poder quitar suas contas com o poder público.

Ainda segundo o estudo do IBPT, o País é o oitavo colocado no ranking de tempo de trabalho necessário para pagar impostos. A instituição levou em conta dados sobre taxas e contribuições de 27 países.

O Brasil fica atrás apenas de Dinamarca (176 dias), França (171), Suécia (163), Itália (163), Finlândia (161), Áustria (158) e Noruega (157). Segundo o IBPT, os gastos com a corrupção teriam consumido 29 dias de trabalho dos brasileiros.