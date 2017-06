CE: hotéis esperam superar 72% de ocupação nesta alta estação

00:00 · 12.06.2017 por Raone Saraiva - Repórter

A cerca de 20 dias para o início do período da alta estação no Ceará, os hotéis do Estado já estão com 58,13% dos quartos reservados para o mês de julho. A expectativa é que, até o fim deste mês, o índice supere os 72,04%, taxa média de ocupação observada em igual período de 2016. Empresários do setor estão criando diversos mecanismos para atrair o turista neste momento de dificuldade econômica nacional, com foco em "preços altamente competitivos".

"Os nossos associados estão oferecendo diárias com os mesmos valores do ano passado. Esse congelamento nos preços é, justamente, para conseguirmos superar 72% de ocupação neste mês de julho. Nossas promoções estão fortes, principalmente, no Sudeste do Brasil e na Argentina", afirma o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Darlan Leite.

Ele adianta que o governo estadual, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), está reeditando o Seguro-Sol, em parceria com a ABIH-CE, CVC e Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor). Com o seguro, que foi criado no governo passado, o Estado assegura ao turista o ressarcimento no valor do pacote caso chova em determinado período do ano.

"O regulamento está sendo finalizado. Essa é mais uma estratégia para que, nos períodos de alta estação, Fortaleza volte a ser o segundo destino mais procurado pelos turistas, atrás apenas de Porto Seguro (BA). Imagino que, hoje, a cidade esteja na quarta posição, atrás de Porto Seguro, Maceió (AL) e Natal (RN)", destaca Darlan.

Aeroporto de Jeri

Outra aposta do setor para incrementar o número de visitantes no Ceará no próximo mês é a inauguração do Aeroporto de Jericoacoara. No próximo dia 24, o terminal receberá o primeiro voo, chegando de Congonhas (SP), por volta das 14 horas.

As passagens aéreas para a operação inaugural, feita pela companhia Gol, estão sendo comercializadas pela CVC.

Crescimento

O titular da Setur, Arialdo Pinho, estimou que, em julho, o número de turistas deve crescer de 2% a 4% no Estado em relação a 2016. No ano passado, o Ceará recebeu 368 mil visitantes em igual período.

"É possível imaginar um acréscimo de 7 mil a 15 mil turistas. Se isso se concretizar, será um número muito bom diante do cenário de crise", disse o secretário.

Voos extras

Em relação a número de voos, serão 569 operações (chegadas e partidas) extras no próximo mês, o que representa um incremento de 20% frente aos 474 voos a mais contabilizados em igual período do ano passado.

Nesta alta temporada, a Gol Linhas Aéreas ofertará 293 voos extras, enquanto as companhias Latam e Azul disponibilizarão 240 e 36 operações adicionais, respectivamente.

Segundo a Setur, a Avianca não está com voo extra, mas vem substituindo algumas operações canceladas no período. Por isso, não é possível somar as operações adicionais da companhia. Ao todo, serão 160.981 assentos a mais em julho.

Ajustes

"Esses dados referem-se a previsões, portanto, podem sofrer alterações para mais ou para menos", observa a Setur, que realizou o cálculo com base em informações disponibilizadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Estratégias

