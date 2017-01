CE ganha 56,2 mil novas empresas, alta de 1,89%

00:00 · 13.01.2017

O cenário econômico difícil divido pelo Brasil, que tem reflexos em todos os estados do País, não impediu que o empreendedorismo continuassem crescendo no Ceará, onde o número de empresas abertas ao longo de 2016 cresceu 1,89% em relação ao resultado do ano anterior. A informação foi divulgada ontem pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

Conforme a entidade, o número de aberturas de empresas registradas no ano passado é maior que o dobro do número de empreendimentos fechados no mesmo período, no Ceará. Foram 56.243 novas empresas em 2016. O setor que mais criou empreendimentos no ano passado foi o comércio, com a abertura de 23.204 novos negócios. Já no setor serviços, foram 22.293 empresas registradas, enquanto a indústria registrou a criação de 8.596 empreendimentos.

A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, reforça que, embora o momento seja de crise, os números registrados pelo Ceará em 2016 são positivos. "Apesar do aumento nos fechamentos de empresas, quando tratamos de números, percebemos que a quantidade de aberturas é maior que o dobro do número de extinções", afirma.

Carolina Monteiro destaca ainda que a expectativa é que o Estado continue apresentando aumento nos novos negócios em 2017. "Com a modernização do processo de abertura e legalização de empresas, a tendência é que o número de novos negócios cresça, em 2017", afirmou.

Fechamentos

Em relação aos fechamentos, o balanço da Jucec mostra que, em 2016, foram registrados 25.639 extinções no Estado, número maior que o verificado no ano anterior, quando 19.074 empreendimentos foram fechados, resultando em um aumento de 34,42% no número de empresas extintas. Conforme a Jucec, o setor do comércio também obteve a maior alta, com 13.128 empresas fechadas. No setor de serviços, foram extintos 8.418 empreendimentos no ano passado. A indústria, por sua vez, registrou a perda de 3.773 empresas.

Levantamento

No início desta semana, foi divulgado o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas, que trouxe números preliminares da criação de empresas no Estado. Conforme o estudo, de janeiro e outubro de 2016, o Ceará registrou a abertura de 49.082 novos empreendimentos, que representa 2,9% do todas novas empresas do País. Ao contrário dos dados da Jucec, contudo, o resultado do Ceará no estudo da Serasa representou uma redução de 7,2% em comparação a igual período de 2015. O Estado ficou com a quinta pior variação do País, atrás apenas de Alagoas (-8,9%), Tocantins (-7,4%), Piauí (-8,0%) e Maranhão (-8,2%). Em contraponto, Amapá foi o estado que teve o melhor desempenho, no período, com alta de 22,8%.