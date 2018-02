CE: construção de linhas de transmissão é homologada

00:00 · 21.02.2018

Capacidade de escoamento disponível nas linhas de transmissão do Ceará saltou de 2,3 GW para 6,1 GW

Fortaleza/Brasília. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou ontem o resultado do leilão de 11 lotes para a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), realizado em dezembro do ano passado. A estimativa é que sejam investidos R$ 8,7 bilhões em transmissão de energia.

No total, foram arrematados 4.919 km de linhas de transmissão nos estados da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Segundo a Aneel, o leilão apresentou deságio médio de 40,46%, que, segundo a agência, vai contribuir para modicidade tarifária de energia, uma vez que a receita dos empreendedores para exploração dos investimentos ficará menor que o previsto inicialmente.

O prazo das obras varia de 36 a 60 meses e as concessões de 30 anos valem a partir da assinatura dos contratos.

Melhoria

De acordo com o coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Joaquim Rolim, há boas perspectivas para os cearenses no que diz respeito ao assunto de energia e linhas de transmissão. Conforme ele, o Estado do Ceará conseguiu se sair bem e melhorar sua posição no mercado, ampliando a capacidade de geração, com a entrada de opções renováveis.

"O Ceará estava numa situação um pouco prejudicial, com pouca margem de escoamento de energia renovável, principalmente. Com esses leilões que ocorreram recentemente, o Ceará teve um reposicionamento. Na sexta-feira passada, saiu nota técnica do Operador Nacional do Sistema (ONS) para o próximo leilão, A -4. E nesse relatório, o Ceará é o que tem mais margem de escoamento, ou seja, mais possibilidade de competir para o próximo leilão, em que devem entrar projetos eólicos e solares", disse.

Conforme dados da Fiec, no último leilão A -4, em 18 de dezembro, o Estado tinha disponíveis 2,3 GW de margem de escoamento de energia. Para o próximo leilão, também A -4, em 4 de abril, de acordo com o ONS, a capacidade de escoamento disponível nas linhas de transmissão saltou para 6,1 GW.