CDL: nova gestão e otimismo em 2018

01:00 · 14.12.2017

Com o ano de 2017 já apresentando sinais de retomada da economia, o próximo ciclo de gestão à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza deve começar, em janeiro de 2018, com um cenário mais otimista do que os últimos três anos. Assim avaliaram Severino Ramalho Neto, atual presidente da CDL, e Assis Cavalcante, que recebe o bastão e assumirá o cargo a partir do próximo ano.

"O último triênio foi um período não muito bom e nós começamos a respirar só no fim de 2017. Nós ainda passamos por momentos de transição política, mas já vemos sinais de melhora da economia. Devemos ter um cenário melhor a partir de 2018, mas saímos agora tendo levado o máximo de informação para que o lojista pudesse evoluir", ponderou Severino Neto.

O atual presidente da CDL também comentou sobre o modelo de planejamento que seu sucessor deverá imprimir na instituição a partir do começo do próximo ano. Segundo Neto, a CDL deve começar a apresentar um perfil mais voltado para a inovação e a educação.

"A diretoria que o Assis (Cavalcante) montou é uma equipe de muito posicionamento, que deve ter como pauta o Centro de Fortaleza, a inovação e a educação. E eu acredito que nosso novo presidente está preparado para lidar com esse novo cenário que se apresenta", disse.

Planejamento

Eleito em outubro para gerir a CDL Fortaleza durante o triênio 2018/2020, Assis Cavalcante elogiou bastante a última gestão, de Severino Neto, e garantiu que o Centro deve receber um olhar diferenciado, buscando uma maior modernização das unidades comerciais e a capacitação dos lojistas.

Cavalcante, no entanto, afirmou que ainda não alinhou a postura com toda a diretoria escolhida por ele. O planejamento começa a partir do início das atividades, no dia 1º de janeiro. "Severino tirou leite de pedra. Ele fez uma gestão voltada para a representatividade, então a CDL ganhou muito espaço dentro da sociedade com os projetos e eventos", afirmou Assis.

A troca de gestão acontece nesta quinta-feira (14), quando a CDL também concederá o Troféu Iracema ao Lojista do Ano. O prêmio será concedido a Gerardo Gusmão Bastos, presidente do Centro Automotivo Gerardo Bastos. O evento acontece às 20h, no La Maison Coliseu.

Mais informações

Entrega do Troféu Iracema e posse da nova gestão da CDL de Fortaleza:

Local: La Maison Coliseu

Data: 14/12/2017

Horário: 20h