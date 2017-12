CDBs ganham fôlego com as novas regras do BC

01:00 · 18.12.2017

São Paulo. Após perder espaço para aplicações isentas de Imposto de Renda, como as letras de crédito (LCI e LCA), um dos investimentos mais conhecidos do brasileiro, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), voltou a ganhar fôlego este ano. Em outubro, o estoque de CDBs somou R$ 729 bilhões, retomando o patamar registrado em 2010. A captação líquida chegou a níveis recordes em 2017, segundo dados da Cetip, e fechou outubro em R$ 356 bilhões.

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar dinheiro. Outra forma que as instituições financeiras tinham para obter recursos era via operações compromissadas: quando o banco "vende" um título com o compromisso de recomprá-lo numa data futura em troca do pagamento de juros. Mas, no início deste ano, o Banco Central restringiu esse tipo de captação, uma vez que ela afetava a dívida pública federal. "Havia uma série de benefícios em operar por compromissadas e o BC tirou isso, então os bancos mudaram o veículo de captação e voltaram a tomar recursos via CDB", explica Gilberto Abreu, diretor de Investimentos do Santander.

Letras Imobiliárias

Além da mudança regulatória, outro fator favorável à ascensão dos CDBs foi a desaceleração das Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). A aplicação é um título de renda fixa emitido por bancos, cujos recursos são utilizados na concessão de crédito imobiliário. Mas, com a economia desaquecida e poucos projetos no setor, esse produto ficou escasso no mercado. Segundo dados da Cetip, após saltar em 2014 e 2015, o estoque de LCIs vem perdendo força e tem se estabilizado em torno de R$ 194 bilhões.

Esse produto é um dos preferidos dos investidores em renda fixa pela isenção de Imposto de Renda. Porém, o gestor de carteiras Luiz Pardal explica que, ao não encontrar as LCIs no mercado pela falta de lastro, uma saída natural é investir em CDB.

Esse movimento não parte só do investidor pessoa física, mas também de gestores de fundos.