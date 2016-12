CDB é considerado aplicação segura

00:00 · 31.12.2016

Outra aplicação popular entre os brasileiros, o CDB (certificado de depósito bancário) também é considerado um investimento seguro (garantido pelo FGC até o limite de R$ 250 mil por CPF e por banco) e mais vantajoso do que a Caderneta de Poupança. Com rentabilidade diária, o CDB é uma espécie de empréstimo que o correntista faz ao banco para que este financie suas atividades de crédito.

No CDB pré-fixado, o prazo e a rentabilidade são definidos no momento da aplicação. Enquanto no CDB pós-fixados, a remuneração corresponde a uma taxa percentual do CDI que aumenta de acordo com o tempo de permanência no investimento. "Mesmo se for um valor baixo, vale à pena aplicar no CDB", diz Ênio Arêa Leão,

Saque do FGTS

Para aqueles que estão com poucos recursos para investir, Sérgio Melo diz que a possibilidade de saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será uma "grande oportunidade para muita gente". Atualmente o rendimento do FGTS é de 3% mais a TR, ainda mais baixo do que o da Poupança. "O ideal é que a pessoa saque tudo o que puder do FGTS e coloque num investimento", diz.

Anunciado no último dia 22 de dezembro pelo governo, a medida busca estimular a economia no próximo ano. O saque d FGTS só poderá ser feito a partir de fevereiro. O Ministério do Planejamento ainda anunciará um calendário de saque do fundo com base na data de nascimento dos trabalhadores. (BC)