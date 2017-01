Carteira de crédito deve crescer 3,4% neste ano

00:00 · 04.01.2017

Rio. Apostando em uma leve melhora do consumo de bens duráveis e também dos investimentos, puxados pela trajetória de queda dos juros iniciada no fim de 2016 e por uma recuperação da confiança dos empresários, estudo do Banco Santander projeta que a carteira de crédito total do sistema financeiro compensará a perda do ano anterior - prevista em 3,1% - crescendo 3,4% em 2017.

O banco considera essa alta moderada, pois o crédito ainda encontrará neste ano duas barreiras: o alto nível de endividamento de empresas e das famílias e a perspectiva de mais um ano de retração da carteira do BNDES, de 4,5%, em linha com o ajuste fiscal em curso pelo governo federal.

"De fato, o endividamento alto das empresas e das famílias, que limita a recuperação do crédito, mas não impede que a queda dos juros contribua para o crescimento de 3,4% da carteira", explica Everton Gomes, economista do Santander e um dos autores do estudo.

Mesmo o crédito para as empresas, que apresentou forte queda em 2016 deve voltar a crescer: 4,1% nas contas do banco. A projeção do Santander é que o nível de investimentos cresça 3,5% em 2017, bem acima da sua previsão para o PIB (0,7%).