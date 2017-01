Carnaval: varejo espera alta de 20% nas vendas

00:00 · 26.01.2017

Adereços mais baratos custam em torno de R$ 2 e variam de preço conforme a complexidade do item ou fantasia ( FOTO: FERNANDA SIEBRA ) Espumas de Carnaval e as tintas temporárias para cabelo continuam sendo os itens de maior destaque em termos de vendas no Carnaval ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

A poucos dias do início da programação oficial do pré-carnaval em Fortaleza, lojistas do setor de fantasias e adereços alimentam boas expectativas para o período momino, chegando a projetar alta de até 20% nas vendas.

A Cyssales está sendo abastecida com os artigos para o carnaval desde o começo de janeiro. "A gente sempre aposta mais nas espumas de cabelo, confete e serpentina", diz Emília Sales, proprietária. As fantasias, que também fazem sucesso nesta época tanto entre o público adulto como o infantil, custam entre R$ 35 e R$ 100. "A movimentação maior mesmo é só quando está mais pertinho, mas para os pré-carnavais o pessoal já está comprando", diz Emília.

Período maior

Ela explica que, apesar da crise que segue prejudicando o comércio, está esperançosa, principalmente porque "o carnaval deste ano será mais esticado", diz, se referindo aos dias até o feriado. "A gente tem uma expectativa boa, principalmente quando o carnaval é no final de fevereiro", ressalta Emília, que espera um crescimento de pelo menos 20% no faturamento.

Copos térmicos

Na Freitas Varejo, já estão expostos adereços como fantasias e outros produtos pertinentes à data festiva. De acordo com a gerente da filial da Avenida Senador Virgílio Távora, Regina Farias, os novos itens para a temporada já chegaram.

Entre o que está exposto, há espumas e o colar havaiano, carros-chefe do carnaval em vendas de adereços. Regina pontua que, na unidade, outro segmento que ganha força nesta época do ano é o dos copos, bolsas térmicas e coolers - ou caixas térmicas.

Este setor, junto aos adereços, devem impulsionar as vendas das unidades da Freitas Varejo em relação ao ano passado, sendo estimado um incremento de 10% a 12%. "Para esses blocos que saem aqui, a gente aposta muito em caneca térmica e squeeze em cores como a neon", comenta Regina.

Na Casa Guilherme, até o início de janeiro, o foco era na venda de material escolar. A diretora de departamento financeiro da rede, Evani Cavalcante, afirma que já há novos itens em exposição, fora o que já fica disponível para os clientes durante o ano inteiro.

Além das espumas e das tradicionais tintas, ambas destaque de vendas no carnaval da Casa Guilherme, há outras novidades, como máscaras, perucas e outros adereços, segundo Evani. "Temos máscaras de R$ 1,70 até R$ 15 e também temos uma variedade de chapéus até R$ 10".

Para ela, que prefere não projetar números no momento, assim como em todas as datas comemorativas, a loja fica na expectativa de receber grande movimentação e ter boas vendas.

"O comércio é surpreendente, mas a gente sempre fica estável ou acima da estabilidade", frisa, destacando que no ano passado, mesmo com o problema da crise hídrica e financeira no interior do Estado, que acabou levando algumas prefeituras a não realizar festa nos municípios, as vendas se mantiveram aquecidas.

Na Casas Bahia e também no Ponto Frio, fantasias e adereços para adultos e crianças também estão à venda, além das tintas de cabelo, confetes e também serpentina em aerossol.