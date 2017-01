Carnaval deve injetar R$ 250 mi na economia de Fortaleza

00:00 · 20.01.2017 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

Secretário do Turismo destacou a programação carnavalesca da Capital, mas reconheceu que a cidade ainda é interpretada como destino de sossego no período carnavalesco ( Foto:Fernando Travessoni ) Dos 34 voos extras listados pela Infraero, 17 correspondem a demanda da Latam, enquanto os outros sete são da Azul Linhas Aéreas ( Foto: André Lima )

Sem a mesma badalação carnavalesca de outras capitais do Nordeste e sofrendo os efeitos da crise econômica, Fortaleza tem uma expectativa para o período festivo avaliada positivamente pelo trade turístico local, pois deve receber cerca de 120 mil turistas e contabilizar R$ 250 milhões a partir dos vários segmentos produtivos agregados ao setor. A estimativa da Secretaria de Turismo da Capital (Setfor) ainda é reforçada por 34 voos extras já confirmados pela Infraero para o Aeroporto Internacional Pinto Martins entre 24 de fevereiro e 6 de março, o que deve significar 12.184 assentos.

"A expectativa está muito boa para o setor e os representantes do trade ficaram muito animados", enfatizou o titular da Setfor, Alexandre Pereira, que revelou o estudo já elaborado pela pasta prevendo quanto o Carnaval deve impulsionar a economia da Capital cearense.

Pereira ainda destacou que a Prefeitura tem realizado "uma programação de pré e de Carnaval bem interessante", mas que Fortaleza ainda é interpretada por boa parte dos turistas como um destino de descanso para o período, assim como serve de porta de entrada para o Estado. "Muitos dos que desembarcam aqui vão para o Aquiraz, para Jericoacoara, Aracati", lista.

Ocupação por volta de 80%

O presidente do Fortaleza Convention & Visitors Bureau e diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis no Ceará (ABIH-CE), Regis Medeiros, contou que ainda não há estudos feitos para medir a ocupação nos hoteis de Fortaleza durante o Carnaval, mas que acredita em uma média de 80%.

"Ainda não fizemos, pois acreditamos que os números não seriam tão fieis, afinal, os brasileiros têm o costume de deixar tudo para última hora. Se fizermos um balanço agora, deve dar um resultado aquém do que será", justificou o empresário, que também classificou o número de voos extras contabilizados para a Capital como positivo.

Sobre a situação econômica atual e os reflexos sobre a captação de turistas para a Capital cearense, Medeiros avalia que o momento é de concentrar esforços no turismo doméstico, apontado por ele como "âncora maior, por representar 90% da movimentação".

"Não que não devemos olhar para o exterior, mas aumentar o número de turistas internacionais ainda está muito longe. O momento é para dedica a quem representa maior fluxo e movimentação", justificou.

Garantir mais voos fixos

Medeiros ainda contou de reunião com o secretário Alexandre Pereira para o planejamento estratégico da Setfor, onde a necessidade de garantir mais voos fixos foi apontada pelos representantes do trade. O presidente do Fortaleza Convention&Visitors Bureau apontou como estratégia a articulação com o poder público estadual antes do contato com as companhias aéreas.

"Tem que existir uma conversa por parte dos governos estadual e municipal, os secretários Alexandre (Pereira) e Arialdo (Pinho) com as companhias aéreas com uma base de campanha de divulgação dos destinos locais. Porque companhia aérea nenhuma quer botar avião para ter assento vazio", indicou, enfatizando a necessidade de campanhas em várias mídias.

A perda de voos nos dois últimos anos também é alvo de estudo pelo trade turístico, segundo Regis Medeiros. O objetivo é avaliar os períodos do ano e quais trechos foram sendo cancelados pelas companhias para, então, avaliar como recuperar e ampliar a malha aérea para o Ceará.

"Um dos maiores problemas que temos hoje em dia é a de voos. Então, saber desses dados é fundamental, afinal, nosso turista vem de São Paulo e do Sudeste como um todo, pois o turista regional ainda vem de carro. Ter esses voos extras e é realmente maravilhoso, mas precisamos que se tornem permanentes", afirmou.

Operação da Infraero

Enquanto o estudo não é elaborado e os poderes públicos não articulam as reuniões com as companhias aéreas, resta ao trade turístico cearense concentrar-se nos visitantes da próxima grande data, o Carnaval. De acordo com a Infraero, que administra o Aeroporto de Fortaleza, dos 34 voos extras já confirmados, 27 são da Latam e 7 são da Azul.

Para recepcionar e dar conta do fluxo de 12 mil passageiros nas instalações do terminal, a estatal informou que "colocou em operação desde o último dezembro, o plano de ação para a movimentação da alta temporada, que seguirá até fevereiro".

"O planejamento envolve o reforço das atividades operacionais e de atendimento direto ao público. É possível encontrar os 'amarelinhos', funcionários identificados pelo colete amarelo que estampa a frase 'Posso Ajudar/May I Help You?', circulando pelo saguão e áreas públicas para esclarecer passageiros e usuários com dúvidas como horários de voos, portões de embarques e outros serviços. Nos balcões de informação da Infraero, as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes", detalhou a empresa.