Carnaval deve girar R$ 140,3 mi no Ceará, diz CNC

00:00 · 07.02.2017

De acordo com a CNC, o segmento de alimentação fora do domicílio terá a maior fatia do montante previsto para 2017: R$ 3,31 bilhões ( Foto: JL Rosa )

Rio/Fortaleza. O turismo no Carnaval deste ano deve ser responsável por movimentar R$ 5,8 bilhões no País, sendo R$ 140,3 milhões no Ceará, quinto Estado com o maior montante a ser girado no período. Os dados são de pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A estimativa para o Ceará fica atrás do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, que devem movimentar R$ 2,4 bilhões e R$ 1,5 bilhão, respectivamente, e concentram, juntos, 68,2% da receita no período. Minas Gerais deve girar R$ 332,7 milhões; Bahia, R$ 308,7 milhões; e Pernambuco R$ 131,4 milhões, de acordo com a Confederação.

O total a ser movimentado no País estimado para este ano representa uma queda nominal de 5,7% em relação à receita apurada para o mesmo período de 2016, o pior desempenho em três anos. Descontada a inflação do setor, a perda é de 8,6%, ou seja, a maior retração em pelo menos cinco anos.

"Apesar da tendência recente de uma menor variação dos preços dos serviços típicos dessa época do ano, a retração real de renda tem imposto a necessidade de ajustes frequentes no orçamento das famílias através da postergação dos gastos não essenciais, tais como lazer", justificou o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da CNC, em nota oficial.

Alimentação

O segmento de alimentação fora do domicílio, que inclui bares e restaurantes, terá a maior fatia do montante previsto para 2017, R$ 3,31 bilhões, seguido pelo transporte rodoviário (R$ 977,9 milhões) e por serviços de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 652,5 milhões). Juntos, os três setores responderão por mais de 85% de toda a receita gerada pelo feriado.

Expectativa

Para Moraes Neto, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes e Similares do Ceará (Sindirest-CE), a expectativa para o período é positiva, visto que o Ceará figurou entre as cinco posições em montante a ser movimentado no período. Ele também ressaltou que o período de pré-Carnaval na Capital cearense também tem sido importante, principalmente para os bares que ficam em torno do circuito dos blocos. "Estamos cada vez mais nos fortalecendo como destino no Carnaval", avalia.

"Acreditamos que esse dado preliminar da CNC irá se consolidar. No País, há uma queda em relação ao ano passado, mas isso é uma expectativa, pode até ser que a gente consiga superar isso", completa Moraes.

Valor maior

A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) projeta que o Carnaval deste ano deve injetar R$ 250 milhões na economia local e cerca de 120 mil turistas devem vir a Fortaleza no período. A estimativa da Setfor é reforçada por 34 voos extras que já foram confirmados pela Infraero para o Aeroporto Internacional Pinto Martins entre a sexta-feira 24 de fevereiro e o dia 6 de março, o que deve significar 12.184 assentos.

Otimismo

