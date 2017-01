Carência por técnicos ainda persiste

00:00 · 04.01.2017

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, o setor que tem maior demanda de técnicos no Ceará é a área de vestuário e calçados (11.113), seguida de meio Ambiente e produção (9.114), tecnologias de informação e comunicação (7.500), construção (6.037) e energia (5.724). Segundo Walaci Fialho, atualmente apenas 11,1% dos brasileiros optam pela educação profissional técnica. "A oportunidade de mercado é enorme. Na Finlândia, por exemplo, 69% das pessoas preferem o ensino técnico".

LEIA MAIS

.Indústria do CE precisa qualificar 378 mil até 2020

Segundo o estudo, as ocupações que têm maior demanda por técnicos são: coloristas (5.435), técnicos em operação e monitoração de computadores (3.502), supervisores da indústria têxtil (3.340) e técnicos de planejamento e controle de produção (2.759). As ocupações que também ganharam destaque no Mapa foram técnicos de controle da produção, supervisores da construção civil, técnicos em eletrônica, técnicos em eletricidade e eletrotécnicos, técnicos em segurança do trabalho e técnicos em programação.

Para se tornar um técnico, o profissional precisa fazer um curso com carga horária entre 800h e 1.200h (1 ano e 6 meses). Esses cursos são destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio e, ao final, o estudante recebe um diploma.

Qualificação profissional

De acordo com especialistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a exportação de commodities agrícolas (carnes, açúcar, derivados da soja) deve gerar empregos no setor de alimentos entre 2017 e 2020, o que ajudaria a explicar a necessidade por formação de profissionais nesse setor. O metalmecânico tende a crescer a depender da demanda por bens de consumo duráveis.

Em alta

Segundo os dados expostos no Mapa do Trabalho Industrial, entre as dez ocupações mais em alta para os próximos anos, estão: cozinheiros, operadores de máquinas para costura de peças de vestuário, padeiros, confeiteiros e afins e trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em obras civis.

Os cursos de qualificação que capacitam os profissionais para cada uma dessas funções e outras mais são indicados a jovens ou profissionais, com escolaridade variável (ensino médio ou ensino fundamental) de acordo com o exercício da ocupação, e buscam desenvolver novas competências e capacidades.

Ao final, o aluno recebe um certificado de conclusão. As áreas com maior demanda por profissionais com qualificação de mais de 200 horas, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020 serão vestuário e calçados (30.135), alimentos (23.880), construção (12.714), metalmecânica (10.438) e energia (6.092). (HRN)