Capital terá média maior que RJ e SP

01:00 · 24.02.2018

Sobre a possível competição com Rio e São Paulo, o diretor da Air France/KLM afirmou enxergar a demanda local como "tráfego adicional"

Os voos da Air France/KLM para a Europa saindo da Capital cearense, pelo menos nos primeiros meses de operação das novas rotas, deverão ter uma taxa de ocupação acima da média do que os voos saindo das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A informação foi confirmada pelo diretor geral da empresa para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, em entrevista a agência de notícias Reuters, na última quarta-feira (21).

Segundo análise da Air France/KLM, as empresas já identificaram a oportunidade para aumentar a frequência das rotas para Paris e Amsterdã a partir do hub, que entrará em operação no próximo mês de maio. Pouchol, no entanto, preferiu não comentar sobre os números da demanda que as companhias vêm registrando para os voos de Fortaleza.

Sobre a possível competição com as duas metrópoles da região Sudeste, o diretor da Air France/KLM afirmou enxergar a demanda como "tráfego adicional", sem que haja risco de enfraquecer o mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro. A KLM opera 14 frequências semanais partindo da capital paulista (7 voos semanais) e do capital fluminense (7 voos semanais).

Tendência

À Reuters, Pouchol afirmou que a tendência de vendas no Sudeste permaneceu inalterada, mesmo após o início das atividades em Fortaleza, com compras antecipadas antes do início das atividades do hub, que está sendo instalado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na Capital cearense.

Durante os quatro anos da parceria a Air France/KLM já atendeu 18 países em conjunto e teve mais de 800 mil passageiros transportados em seus voos conectados ao redor do mundo.

Parceria com a Embraer

Na última quinta-feira (22), a KLM Cityhopper (KLC), subsidiária regional do Grupo KLM na Europa, recebeu duas aeronaves da geração atual de jatos Embraer, o modelo E175+, com registro PH-EXU, e o modelo E190, com registro PH-EXV.

Operando exclusivamente na Europa, a KLC utiliza apenas aeronaves fabricadas pela empresa brasileira, tendo 45 aviões em sua frota. Á última negociação marcou a entrega da 14º Embraer E175+ e o 31º Embraer E190 à KLM, que vem trabalhando no processo de renovação dos veículos.

Relacionamento

A primeira entrega de uma aeronave fabricada pela Embraer à KLM aconteceu há aproximadamente 10 anos, em 2008. Desde então, as empresas vem mantendo um bom relacionamento, com a expectativa de que a KLM chegue ao número de 49 avião fabricados pela Embraer ainda em 2018. A próxima aeronave deverá ser entregue até o próximo mês de abril. A KLM Cityhopper atualmente opera a maior frota da Embraer na Europa.