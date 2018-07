Capital terá 19 voos aos EUA em 2018; valor parte de R$ 1,3 mil

01:00 · 10.07.2018 / atualizado às 01:13 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

A disputa entre companhias aéreas em Fortaleza, para viagens aos Estados Unidos, ficou ainda mais evidente com a entrada da Gol Linhas Aéreas (codeshare com a Delta Airlines), em novembro, e da Copa Airlines, com conexão no Panamá, a partir deste mês de julho. Diretamente, com saídas da Capital, até o fim do ano, o Aeroporto Internacional Pinto Martins contará com 19 voos semanais para as cidades de Miami e Orlando. Somam-se ainda as duas frequências por semana da Copa Airlines. Reflexo desse mercado concorrido é o valor dos bilhetes, que continuam caindo em relação aos preços praticados antes da oferta maior. Pesquisa realizada ontem (9), diretamente nos sites das empresas e na plataforma Kayak, apontou que o consumidor precisa desembolsar entre R$ 1.320 e R$ 1.620 para os dois destinos da Flórida, nos períodos de setembro e novembro, para viagens de ida e volta e com as taxas de embarque incluídas.

Os menores valores são para viagens de ida e volta para Miami, com as companhias Copa Airlines e Delta Airlines/Gol. Em setembro, os consumidores têm a opção de pagar R$ 1.351 viajando pelo Panamá. Já em novembro, quando a Gol estrear as operações para os EUA em codeshare com a Delta, os passageiros desembolsarão cerca de R$ 1.320, com as taxas incluídas.



Já para Orlando, região da Flórida com diversas opções de parques, as passagens custam entre R$ 1.513 (Delta/Gol) e R$ 1.620 (Latam). Os trechos mais em conta são encontrados para viagens em novembro, enquanto que os valores mais altos estão à disposição no período de setembro. Os preços incluem as taxas de embarque. Os percursos entre os destinos levam em média entre 7h e 8h.

Os voos diretos para Miami são realizados atualmente três vezes na semana pela Latam, aos domingos, quintas e sábados. Já as operações entre Fortaleza e Orlando são realizados às quintas e sábados. Já a Gol vai operar, a partir de novembro, diariamente, entre as duas cidades norte-americanas e a Capital, com os novos Boeings 737 Max 8.

Os passageiros que viajarem para Orlando saindo de Fortaleza poderão se conectar a seis destinos domésticos da Delta nos Estados Unidos. O Aeroporto oferece conexões diretas para Los Angeles, Nova York, Detroit, Minneapolis, Salt Lake City e Atlanta. No caminho inverso, os viajantes que chegarem ao hub de Fortaleza terão acesso às cidades de Natal, Manaus, Belém, Salvador e Recife.

Promoção

A partir de 19 de julho, a Copa Airlines vai oferecer de Fortaleza dois voos semanais para o Panamá e demais conexões. Nesta semana, a companhia lançou uma promoção com saídas da capital para Miami (R$ 980), Cartagena (R$ 1.176), Fort Lauderdale, Orlando e Tampa (R$ 1.372), San Martin e Curaçao (R$ 1.450,40), Cidade do Panamá (R$ 1.587,60), Las Vegas e Los Angeles (R$ 1.666), Punta Cana, Santo Domingo e San Juan (R$ 1.724,80), Cancún e Havana (R$ 1.744,40), Cidade do México (R$ 1.764), Boston e Chicago (R$ 1.775,76).

Os valores dos bilhetes na promoção da Copa Airlines não incluem as taxas de embarque e os viajantes devem adquirir as passagens até o dia 13 de julho. As saídas de Fortaleza devem acontecer entre 19 de julho e 30 de setembro, e o retorno deve ocorrer até 15 de outubro. A oferta inclui os trechos de ida e volta. Os passageiros precisam realizar conexão na Cidade do Panamá.

Europa e Argentina

Fortaleza possui atualmente voos diretos para Lisboa, Paris, Amsterdã e Frankfurt. Entretanto, mesmo com a oferta em alta, as viagens para a Europa ainda são as mais caras. Em pesquisa realizada constatou-se que Lisboa é destino mais caro em setembro e Amsterdã, em novembro. Os voos para a capital portuguesa em setembro custavam R$ 3.995,00 (valor mais barato, com as taxas) optando pela Air France-KLM, e realizando conexões em Paris ou Amsterdã. No mesmo período, Paris foi o destino mais barato (R$ 2.715,00) pela Cabo Verde Airlines.

Já em novembro, Lisboa configura como o destino mais em conta. Os consumidores precisam desembolsar cerca de R$ 2.511 pela Cabo Verde Airlines, com as taxas incluídas. Amsterdã é a cidade com as passagens mais caras (R$ 2.853,00), voando pela Air France-KLM.

Na busca realizada ontem, a Azul ofertava passagens mais baratas para Buenos Aires. Tanto em setembro quanto em novembro, os bilhetes custam R$ 1.248 (ida e volta, com as taxas e conexão em Belo Horizonte).