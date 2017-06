Capital: intenção de consumo sobe e atinge 37,1%

00:00 · 14.06.2017

Pelo quarto mês consecutivo, a pretensão de compra do consumidor de Fortaleza cresceu em junho ao passar de 35,9% em maio para 37,1% neste mês, alta de 1,2 ponto percentual. Os dados fazem parte da pesquisa sobre a Confiança e Intenção de Compra do Consumidor de Fortaleza, divulgada ontem (13) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, afirma que essa elevação tem dois motivos principais: a organização financeira e o Dia dos Namorados. "Essa alta significativa deve-se ao fato de o consumidor ter começado a perceber que, com planejamento, ele pode sim voltar a comprar", diz. "Além disso, uma grande parcela da população comprou presente do Dia dos Namorados. Em geral, o presente normalmente vem acompanhado de uma comemoração, o que gera um gasto maior", acrescenta ela.

Acompanhando isso, o valor médio que as pessoas pretendem desembolsar neste mês ficou em R$ 288,15. "Outro fator que contribui para o aumento deste valor são as festas de São João. Muitas pessoas participam dos festejos e compram roupas a caráter, além das comidas típicas", esclarece Cláudia.

Outro motivo para o valor médio expressivo neste mês, é a mudança no ranking de pretensão de compra. O item vestuário, que vinha aparecendo em primeiro lugar, agora está na quarta posição. No topo do ranking, está a televisão (19,7%), seguida pelo celular (16,4%). "Quando a crise estava no auge, o endividamento era maior e as pessoas preferiam comprar bens semiduráveis. Agora, as dívidas já diminuíram e as pessoas começam a pensar na compra de bens duráveis", explica Cláudia.

Apesar disso, a diretora institucional da Fecomércio-CE diz que as pessoas ainda estão cautelosas e esperando promoções, reduzindo compras por impulso.

Outra mudança observada nesta edição da pesquisa é o perfil do consumidor que mais pretende comprar em junho. Os homens ocupam a posição de quem mais deve gastar, antes preenchida pelas mulheres, com 38,7% deles dizendo que vão comprar algo contra 35,9% delas dispostas a aquisições.

Confiança

Apesar da intenção de compra ter subido, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 0,8% em junho ante maio, voltando ao mesmo patamar de abril, quando atingiu o menor resultado do ano. O ICC é baseado em dois parâmetros: o índice de situação presente e o índice de expectativa futura. Esse primeiro foi o que levou a confiança para baixo, ao cair 2%. O segundo não variou.

Cláudia Brilhante argumenta que, como a pesquisa é feita bem no início do mês, muitas pessoas ainda não têm recebido salário. "Se a pergunta fosse feita hoje, por exemplo, quando a grande maioria já recebeu dinheiro, o resultado seria diferente", diz.