Capital externo no Brasil recua 12,6% em 2016

00:00 · 04.01.2017

São Paulo. A alta de 39% da Bovespa em 2016 não significou a entrada de mais recursos estrangeiros no mercado de ações brasileiro, na comparação com os dois anos anteriores. O saldo líquido entre as compras e vendas de ações feitas por esses investidores ficou positivo R$ 14,32 bilhões em 2016, queda de 12,6% ante os R$ 16,39 bilhões de 2015. Em 2014, houve a entrada de R$ 20,34 bilhões.

Os investidores estrangeiros são responsáveis por mais da metade dos negócios na Bolsa. Em julho e outubro, o superávit de recursos externos no acumulado do ano chegou a superar o total de 2015. Entretanto, o quadro mudou em novembro e dezembro, com forte saída estrangeiros do mercado acionário brasileiro.

Somente em dezembro do ano passado, houve a saída de R$ 668 milhões de capital externo na Bolsa. Em novembro, foram R$ 2,84 bilhões.