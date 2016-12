Capital estima receber 9 navios e 54 mil turistas

00:00 · 29.12.2016

A temporada de cruzeiros começou em novembro e é esperado que nove navios façam escala na Capital cearense até abril de 2017, segundo dados da Companhia Docas do Ceará (CDC), responsável pela administração do Porto do Mucuripe. O número, no entanto, é 10% menor do que a última temporada, quando passaram por Fortaleza dez embarcações deste tipo. Segundo o titular da Secretaria de Turismo da Capital (Setfor), Erick Vasconcelos, cada navio traz cerca de 6 mil pessoas, o que deve render aproximadamente 54 mil visitantes à cidade.

O secretário ainda destaca o quanto os cruzeiros movimentam consideravelmente a economia das cidades por onde passam. "Por causa do tempo muito curto - geralmente os navios passam apenas um dia em uma cidade -, os cruzeiristas não pesquisam muito, vão direto às compras e muitas vezes acabam levando produtos mais caros", explica Vasconcelos.

Dificuldade

Apesar disso, esse ramo do turismo ainda apresenta problemas que dificultam sua expansão no Ceará. Um dos fatores, segundo o secretário é a distância da cidade em relação aos portos de onde geralmente partem os cruzeiros. "Como os navios costumam sair de estados do Sudeste, os cruzeiros mais longos, que duram sete noites, não chegam até Fortaleza por conta da velocidade com que se movem. No máximo, vão até Maceió", esclarece Marco Ferraz, presidente da Cruise Lines International Association (Clia) Brasil.

Por conta disso, a maioria das embarcações que passam pelo Mucuripe o fazem na saída ou chegada ao País. Ferraz aponta a falta de competitividade no Brasil em termos de infraestrutura, portos, taxas e variedade de destinos como mais um dificultador. "Oferecemos poucas opções de rotas no Brasil. Alguém que gosta muito de cruzeiros já deve ter feito quase todos os destinos nacionais. Comparado com outros países, nós perdemos. Então os cruzeiros optam por outros destinos", comenta.

Como entidade, a Clia Brasil afirma que trabalha para reduzir os custos de operação, facilitar o desenvolvimento de negócios, buscar novos destinos e reduzir a burocracia, pois, em tempos de crise econômica, o cenário fica ainda mais nebuloso.

"Nós temos conseguido algumas reduções de custo e há projetos em Brasília para alavancar esse ramo. Também buscamos novos destinos para dar mais competitividade, pois o Brasil tem potencial", diz o presidente da associação.

Passageiros

A retração nesse mercado se acentua quando é observado o número de cruzeiristas. Nesta temporada, são esperados 383 mil passageiros ante 552 mil no período anterior em todo o País, segundo a Associação Internacional de Cruzeiros. "As passagens estão sendo compradas mais em cima da hora, por conta da variação do câmbio. As pessoas ficam pensando se vão poder ir ou não e decidem apenas muito próximo à saída do navio", afirma Marco Ferraz.

Temporada 2017/2018

Os navios se programam com mais de um ano de antecedência. Até agora, já estão confirmados seis cruzeiros para a temporada 2017/2018 em âmbito nacional, segundo a Clia Brasil. Já a Companhia de Docas do Ceará espera pelo menos sete embarcações de passageiros para a alta temporada em Fortaleza.