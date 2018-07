Capital: cesta básica sobe 0,40%; mais cara do NE

01:00 · 06.07.2018 por Ingrid Coelho - Repórter

Tomate foi o item da cesta com a deflação mais expressiva, de 10,23% em junho. No semestre, entretanto, ele acumula alta de 20,7% ( FOTO: NATINHO RODRIGUES ) Principal desvalorização ficou por conta do leite (-5,28%). Com baixa oferta, produto teve que ser trazido de outros estados ( FOTO: ANTONIO CARLOS ALVES )

Após uma alta expressiva de 3,12% inflamada pela greve dos caminhoneiros em maio, a inflação no conjunto de 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza desacelerou a 0,40% em junho deste ano, revelando uma estabilidade na comparação com o mês imediatamente anterior. Com isso, para adquirir os itens, o consumidor da Capital e região metropolitana teve que desembolsar R$ 392,35 e, assim, Fortaleza segue sustentando o posto de cesta mais cara da região Nordeste e 9ª do País.

Os dados, divulgados ontem (5) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), revelam ainda que segue alta a fatia do salário mínimo líquido destinada aos gastos com alimentação, um dos grandes vilões do orçamento das famílias. Os R$ 392,35 equivalem a 90h29min da jornada do trabalhador fortalezense. Levando em consideração o resultado de junho, no semestre, a cesta básica de Fortaleza está 6,78% mais cara em relação ao mês de dezembro de 2017 (R$ 367,45), mas acumula retração de 3,95% nos últimos 12 meses.

O resultado foi influenciado pela inflação observada, sobretudo, no leite (5,28%); banana (4,78%); carne (2,89%) e o feijão (2,12%).

Na outra ponta, as deflações mais expressivas ficaram por conta do tomate, com retração de 10,23% e do açúcar (-1,46%). Dos 12 produtos que compõem a cesta, oito apresentaram alta nos preços e quatro tiveram queda.

Tendência

Na avaliação do economista Gilvan Farias, do Dieese, a inflação de 0,40% representa estabilidade ante o mês anterior, maio. Ele acredita que, para os próximos meses, a expectativa é de uma cesta estável ou ainda que haja deflação. "Tivemos uma colheita boa", analisa.

Assim, ele explica que a alta observada em alguns itens como a banana e o feijão observadas em junho se tratam de uma ocorrência pontual. "A banana que a gente consome vem daqui do Interior do Ceará, mas a produção não foi suficiente para suprir a demanda, o que acaba levando à necessidade de trazer o item de fora, o que a deixa mais cara", diz. Nesses casos, o alimento é demandado da Bahia e uma parte de Minas Gerais, segundo Gilvan Farias.

Em relação ao leite, ele explica que o produto também é trazido de fora do Ceará. "Boa parte do leite industrializado vem de fora. Como houve pouca oferta desse produto aqui dentro, tivemos que trazer, o que encarece não só o leite como também os derivados de Minas Gerais e da Bahia", diz ainda o economista do Dieese.

No semestre, as principais elevações ficaram por conta do tomate e da banana (20,72%), enquanto as quedas foram protagonizadas pelo açúcar (-11,74%) e pela farinha (-8,10%). Já na série de 12 meses, as altas mais expressivas foram no pão (5%) e na manteiga (2,02%). As principais baixas foram no feijão (-39,28%) e no açúcar (-31,88%).

Quadro nacional

A cesta básica ficou mais cara neste mês em 15 capitais do País. As altas mais expressivas foram registradas em Cuiabá (7,54%), Recife (5,82%), Curitiba (3,84%), Belém (3,83%) e Porto Alegre (3,45%). As reduções ocorreram apenas em Campo Grande (-4,51%), Florianópolis (-3,70%), Belo Horizonte (-0,32%), Goiânia (-0,23%) e Rio de Janeiro (-0,10%).