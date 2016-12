Cancelada licitação de R$ 1,75 milhão

00:00 · 28.12.2016

Brasília. O Palácio do Planalto divulgou no início da noite de ontem (27), uma nota para confirmar o cancelamento de uma licitação em que o governo federal estimava gastar R$ 1,75 milhão em produtos alimentícios para abastecer o avião do presidencial. "O presidente Michel Temer, ao embarcar de volta de viagem de trabalho a Maceió, tomou conhecimento da notícia sobre licitação para comissária de bordo para o avião presidencial e determinou seu imediato cancelamento", diz o texto.

"A determinação presidencial é de que também este serviço tenha seu preço reduzido em relação ao que vinha sendo praticado anteriormente. A mesma instrução vale para todas as aeronaves que servem ao Governo Federal", completa a nota, assinada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Segundo interlocutores do presidente, a notícia, publicada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, deixou o presidente surpreso. Segundo o edital publicado no dia 19 de dezembro no Diário Oficial da União, em sorvete, o governo estimava gastar mais de R$ 17 mil, sendo que R$ 7,545 mil em 500 unidades do tipo premium Häagen-Dazs e R$ 8,625 mil em sorvete sem lactose de amora e morango.

Preços inexplicáveis

Durante toda a tarde, equipes da Casa Civil, da Secretaria de governo e da Secom buscavam uma forma de responder ao que muitos no governo reconheceram como preços inexplicáveis. O edital foi formulado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI).

De acordo com o edital, o valor da contratação estava estimado em R$ 1.748.653,20, sendo que R$ 166 mil eram referentes a serviços e R$ 1,58 milhão a materiais. As propostas seriam apresentadas no próximo dia 2 de janeiro e o contrato previa a duração de um ano.