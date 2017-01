00:00 · 16.01.2017

Esse é o mote que rege a campanha de final de ano do Sistema Verdes Mares, que teve início em dezembro do ano passado e segue no ar durante todo este mês.

Criada pela agência de publicidade Ágil Comunicação, uma agência cearense com mais de 30 anos de expertise nos mercados local e nacional, a campanha buscou inspiração no jeito de ser do povo cearense, na capacidade de adaptação, na garra e persistência, mesmo depois de um ano inteiro marcado por grandes desafios.

Com uma mensagem de força e de esperança, interpretada pela voz marcante do ator global Odilon Wagner, o filme para TV mostra que o Sistema Verdes Mares está e estará sempre por perto, ajudando a construir um 2017 cheio de conquistas em todo o Estado.

Isso também pode ser visto em todas as peças da campanha, cujo plano de mídia abrange filmes para TV, de 30 e 60 segundos, anúncios para jornal, spots para rádio e peças para web e redes sociais. Um mix criativo e integrado de comunicação, fruto de um planejamento abrangente e bem direcionado feito pela agência.

Segundo Adrísio Barbosa Câmara Jr, diretor presidente da Ágil Comunicação, "a mensagem presente em todas as peças é de união e resgate da autoestima, o que reforça o nosso sentimento de pertença em relação ao Ceará, e, principalmente, renova a nossa fé na capacidade de mudança e superação inerente ao nosso povo.

É uma mensagem que reflete o que o Sistema Verdes Mares simboliza para a população cearense e o que todos nós desejamos para o ano que se inicia", comenta Adrísio.

Com imagens do cotidiano cearense observado sob um ponto de vista poético, a campanha se apresenta em tom emocional e cativante, chamando a atenção de todos pela narrativa lírica e cheia de simbolismos positivos, além da qualidade das imagens captadas.

Superação, esperança, vitórias, alegrias e realizações. A cada tema, mais do que uma visão otimista, podemos perceber a essência do cearense, valorizada e difundida pelo Sistema Verdes Mares através de cada um dos seus projetos ao longo dos seus mais de 50 anos de atuação.

A campanha é criativa, emotiva, exalta o Ceará e o cearense. Enfim, reúne todos os quesitos que também estão no DNA do Sistema Verdes Mares e evidencia, mais uma vez, ingredientes como criatividade e inspiração formando uma parceria bem-sucedida.