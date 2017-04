Camilo deve se reunir com Latam no dia 12 deste mês

00:00 · 07.04.2017

Após o êxito do leilão de concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, que foi arrematado no último dia 16 de março pela empresa alemã Fraport AG, o Governo do Ceará busca garantir a implantação do centro de conexões de voos (hub) da Latam na Capital. Para isso, o chefe do Executivo estadual, Camilo Santana, deve se reunir com representantes da companhia aérea na próxima quarta-feira (12), conforme informou uma fonte ligada ao governo cearense.

No fim de março, logo depois do leilão de concessão, o governador Camilo Santana foi à Alemanha para se reunir com a diretoria da Fraport. Durante a agenda, o chefe do executivo estadual falou que intermediaria uma reunião entre a vencedora do leilão e a Latam. “Eles têm muito interesse pelo hub. Falaram inclusive sobre outras alternativas. Nosso objetivo é de que a parceria seja ampliada para novos negócios, que ainda serão estudados”, citou Camilo à época da visita.

O secretário de turismo do Ceará, Arialdo Pinho, disse no último mês acreditar que o estado ficou mais “fortalecido dentro desse jogo”, referindo-se à disputa entre Ceará, Natal e Recife pelo centro de conexões de voos da Latam. O fortalecimento tem a ver com o fato de a Latam oferecer voos para nove dos dez aeroportos administrados pela Fraport, na Europa, Ásia e na América do Sul.

Pista em Natal

No início de março, a uma semana do leilão de concessão do Aeroporto de Fortaleza e de mais três terminais, além da expectativa do anúncio da cidade escolhida para receber o hub neste semestre, a pista do Aeroporto de Natal, que já passava por obras, teve que ser fechada para uma reforma estrutural por correr o risco de afundar.