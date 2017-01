Camilo apresenta potencial do CE a investidores da Ásia

00:00 · 17.01.2017

De acordo com Camilo Santana, foram apresentados os diferenciais do Cipp e informações sobre o início das operações da Companhia Siderúrgica do Pecém O governador participou de encontro com o vice-ministro de Transporte e Comunicação de Omã, Said Hamdoon Saif Al Harthy, e visitou o Porto de Sohar

O governador Camilo Santana avaliou de forma positiva o primeiro dia da sua missão oficial ao Oriente Médio, onde apresentou a autoridades do governo de Omã, na Ásia, potencialidades e oportunidades de investimento no Ceará por meio do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e do Plano de Concessões.

"As agendas em Omã foram muito proveitosas. Apresentamos os benefícios que o Ceará oferece para novos investidores e temos boas perspectivas de parcerias", disse o governador, que estava acompanhado do assessor especial para Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann.

O primeiro dia da missão teve início na cidade de Mascate, com uma reunião entre a comitiva cearense e autoridades do governo local no Ministério das Relações Exteriores de Omã. Participaram do encontro representantes do Conselho Supremo para Planejamento, responsável pela estratégia de desenvolvimento; e também do Conselho para Promoção de Investimentos e Desenvolvimento de Exportações do país asiático.

Porto

Em seguida, o governador participou de encontro com o vice-ministro de Transporte e Comunicação de Omã, Said Hamdoon Saif Al Harthy, responsável pela operação dos portos do país, e visitou o Porto de Sohar. "Além dos diferenciais do nosso Complexo do Pecém, apresentamos informações sobre o início das operações da CSP e oportunidades de negócios com o Ceará. Aproveitamos para conhecer o modelo de administração e estruturação do Porto de Rotterdam com o Porto de Sohar, cuja parceria também vem se consolidando", afirmou Camilo Santana.

A Autoridade Portuária de Rotterdam é responsável pela administração de diversas zonas portuárias no mundo e é, hoje, a principal aposta do governo cearense para adquirir o direito de administrar o Cipp, ativo mais valioso do Plano de Concessões do governo do Estado.

Na última agenda do dia, o governador visitou as instalações da Vale Omã e se reuniu com o CEO da companhia, Jamil Sebe. "Ressaltamos que investimentos como a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), que tem a Vale como sócia, são fundamentais para o projeto de crescimento sustentável da região", disse Camilo.

Oriente Médio

Até o dia 19 deste mês, o governador Camilo Santana e o assessor Antônio Balhmann participarão de agendas em Teerã, capital do Irã, e Dubai e Sharjah, nos Emirados Árabes. O governo também busca parceiros para instalar uma refinaria no Ceará.