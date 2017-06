Câmara autoriza embolso de R$ 8,6 bi

00:00 · 14.06.2017

Brasília. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem (13) projeto do governo que pode engordar os cofres federais em R$ 8,6 bilhões. O texto estabelece que sejam restituídos aos cofres públicos valores referentes a precatórios e requisições de pequeno valor que estejam sem movimentação há mais de dois anos. O projeto segue, agora, para votação no Senado.

Os precatórios são valores oriundos de processos contra a administração pública, como ações vitoriosas de segurados contra o INSS a título de concessão ou revisão de benefício. O alvo do governo é o dinheiro que deixou de ser sacado. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, calcula um impacto imediato de R$ 8,6 bilhões com os precatórios não sacados. O dinheiro acabou não entrando na conta por não haver segurança jurídica para seu uso.

"A existência de depósitos não levantados representa situação de ineficiência na utilização de recursos públicos para o pagamento de precatório que, por muitas vezes, ficam disponibilizados por mais de dez anos sem que a parte beneficiária saque os recursos", afirma Dyogo Oliveira na justificativa.

Levantamento do Conselho da Justiça Federal indica que existem 493.301 contas não sacadas no País, com um total de R$ 8,6 bilhões depositados.