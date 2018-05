Calçados e frutas do CE no radar de holandeses

01:00 · 02.05.2018 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

As indústrias de couros, calçados e de frutas do Ceará estão entre os maiores potenciais para a realização de negócios na Holanda, de acordo com o representante da Câmara de Comércio Brasil-Holanda (Bradutch) no Estado, Tiago Furtado. "Atualmente nós já exportamos muita fruta para a Holanda. Maior parte da nossa produção vai para lá, mas nós temos um potencial que vai muito além disso com produtos que ainda não tem na Holanda, como os produtos de couro e calçados", diz.

Furtado ressalta ainda a criação de dois hubs no Ceará que estão diretamente interligados com os Países Baixos, como o hub aéreo da Air France-KLM e Gol e a parceria entre o Porto do Pecém e o Porto de Roterdã. "Com a chegada desses dois hub nós esperamos um forte impacto na indústria cearense. O Estado vai estar na rota do comércio mundial, além de passar a atrair muitas indústrias e aumentar o potencial competitivo", acrescenta o representante.

Segundo ele, o trabalho da Câmara de Comércio é de identificação das indústrias que têm um potencial que pode ser desenvolvido. "A Holanda sendo uma alternativa para os setores para expansão do comércio", reitera.

Bradutch

De acordo com Furtado, a Câmara de Comércio funciona como um agente de conexão e estímulo entre as empresas brasileiras e holandesas. "Dentro desse contexto atual que o Ceará vive de hub aéreo e portuário é uma oportunidade para empreendedores dos dois países. A Câmara funciona como um catalisador", reforça o representante.

O escritório da Bradutch no Ceará será lançado hoje durante solenidade na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). "A Bradutch está começando as operações no Brasil agora. A Câmara vai ajudar as empresas que já exportam para a Holanda e vai mostrar ainda a Holanda como opção para aqueles que ainda não comercializam com o País. Nós estamos começando agora e estamos muito otimistas com isso".

O escritório de representação da Bradutch no Ceará está sendo liderado pelo advogado Tiago Furtado, sócio do Albuquerque Pinto Advogados, que tem atuação predominante na Região Nordeste do Brasil, especialmente nos Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Segundo ele, é certo de que "a representação da Bradutch pode contribuir com esse movimento que amplia os laços comerciais das empresas da nossa região com a Holanda, promovendo-a como relevante parceiro comercial e porta de entrada para Europa", completa.

Escritórios

Além do Ceará, a Bradutch abrirá neste mês sete escritórios com representação no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Brasília e Tocantins. A entidade possui escritório em Amsterdã, na Holanda.

A Bradutch oferece também serviços, como eventos, participação em feiras, rodadas de negócios, business matchmaking, entre outros. A Câmara possui uma plataforma de negócios que inclui revista digital Bradutch Business Magazine (disponível online ou aplicativo para iOS e Android, em inglês e português), de publicação trimestral; vlogs de negócios, com a publicação de vídeos voltados ao público empresarial no canal da Bradutch no YouTube; além das publicações no portal da Bradutch.

Mais informações

Solenidade de lançamento das atividades da Câmara de Comércio Brasil-Holanda (Bradutch) no Ceará.

Onde: Sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Quando: dia 2 de maio, às 19h.