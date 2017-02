Caixa Seguridade tirou IPO da pauta

00:00 · 03.02.2017

São Paulo. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade saiu dos planos de curto prazo e pode não acontecer mais em 2017, segundo o presidente da Companhia, Raphael Rezende Neto.

Segundo ele, o foco agora é deixar a empresa mais preparada para um novo ciclo de crescimento. Além disso, Rezende Neto afirmou que conversas para uma possível renovação do contrato de exclusividade para venda de seguros da Caixa com CNP Assurances, que termina em 2021, também deixaram de ser assunto de curto prazo. "Nada disso é prioridade agora, o foco é melhorar a companhia", disse.

Nos últimos anos, Caixa e CNP Assurances negociaram renovação de contrato por mais 20 anos, mas as conversas não prosperaram. As negociações vieram a público durante esforço da Caixa Seguridade de vender ações no mercado, em 2015, adiada devido a condições adversas da economia. A tentativa de retomar a operação fracassou e a oferta foi cancelada.