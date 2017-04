Caixa revê juros para consignado

00:00 · 06.04.2017

Brasília. A Caixa Econômica Federal poderá oferecer taxa de juros mais baixa para crédito consignado com o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia, informou o presidente da instituição, Gilberto Occhi. Ele anunciou ontem (5), em Brasília, a antecipação do pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em março, abril e maio.

Na terça-feira (4), a Caixa divulgou as regras para uso do FGTS como garantia para consignados, com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para pagamento e taxa de juros de até 3,5% ao mês. Os valores emprestados dependerão do quanto os trabalhadores têm depositado na conta vinculada do FGTS. Pelas regras, eles podem dar como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa de 40%, em caso de demissão sem justa causa, valores que podem ser retidos pelo banco no momento em que o trabalhador perde o vínculo com a empresa.

Operações

A utilização do FGTS para crédito consignado está prevista em lei aprovada em julho do ano passado. O início das operações com o FGTS dependia de regulamentação da Caixa. Segundo Occhi, a taxa cobrada para empréstimos consignados de trabalhadores da iniciativa privada na Caixa está em 3% ao mês, na média. "Já está na faixa de 3%, mais baixa do que a do teto(de 3,5%)" Ele acrescentou que a taxa de juros depende da garantia e da classificação de risco de inadimplência de cada cliente. "Com o compromisso do FGTS, a Caixa vai trabalhar para reduzir a taxa de juros", acrescentou.