Caixa anuncia R$ 6 bi para crédito rural

00:00 · 11.01.2017

Brasília. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem a oferta de R$ 6 bilhões para a linha de "Custeio Antecipado", que fornece crédito para o produtor rural. A medida possibilita o acesso a recursos para custear as lavouras no plantio da Safra Verão 2017/2018 em 270 dias antes do cultivo. A linha está disponível para as culturas de algodão, alho, amendoim, arroz, café, cana-de-açúcar, cenoura, feijão, girassol, laranja, maçã, mandioca, milho, soja, sorgo, tomate, trigo e uva. O crédito conta com análise técnica automática para propostas de até R$ 500 mil. O valor mínimo oferecido pela linha é de R$ 30 mil. O prazo para o custeio é de até dois anos, com 9,5% ao ano de taxa de juros.

Não há prazo para a solicitação do empréstimo pelo produtor rural. O crédito cobre despesas da produção agrícola como aquisição de insumos, sementes, fertilizantes e defensivos e pode ser obtido por meio do Custeio Fácil. As alterações nas regras de limite por produtor, divulgadas pelo Conselho Monetário Nacional para este ano safra, permitem a contratação de até R$ 3 milhões no "Custeio Antecipado", deduzido deste limite o valor contratado entre julho e dezembro de 2016.