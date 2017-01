Cai a satisfação com o Aeroporto de Fortaleza

00:00 · 25.01.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza aparece entre os três piores em pesquisa de satisfação dos passageiros, divulgada ontem pelo Ministério dos Transportes. O terminal obteve nota 4,12 no quarto trimestre do ano passado e só ficou na frente de Salvador (3,77) e Cuiabá (3,83), em um total de 15 terminais avaliados em todas as regiões do País. Levando-se em conta apenas os terminais de médio porte, aqueles com movimentação de até 15 milhões de passageiros, Fortaleza é o segundo pior, dentre oito avaliados neste segmento da pesquisa. Em comparação com o índice anterior, o Aeroporto Pinto Martins registrou leve queda na nota de satisfação. No terceiro trimestre de 2016, o terminal cearense mantinha 4,17, estando à época entre os cinco piores na satisfação.

No Nordeste, os aeroportos de Recife e Natal alcançaram notas 4,54 e 4,36, respectivamente. Os resultados levam em consideração a capacidade de movimentação de passageiros por ano e as notas de 38 indicadores, numa escala de 1 a 5.

Indo a leilão

Já entre os aeroportos que vão a leilão pelo governo federal neste trimestre, Fortaleza é o segundo melhor à frente de Salvador e atrás do Aeroporto de Porto Alegre. O terminal de Florianópolis não foi avaliado pelo Ministério dos Transportes. Entre os terminais pesquisados na categoria com mais de 15 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto de Brasília foi o melhor colocado, com nota 4,44, seguido dos terminais de Guarulhos e Galeão (4,35) e Congonhas (4,14).

Já na categoria com até 15 milhões de passageiros, o mais bem posicionado foi o de Curitiba, com nota 4,72, seguido de Recife (4,54), Santos Dumont (4,39), Porto Alegre (4,34), Confins(4,23), Campinas (4,21), Fortaleza (4,12) e Salvador (3,77). Considerando os aeroportos com até 5 milhões de passageiros, o de Natal alcançou a melhor nota, 4,36. Completam a lista Manaus (4,34) e Cuiabá (3,83). Dos 14.085 entrevistados nos 15 aeroportos que movimentam 80% dos passageiros no País, 9.037 faziam voos domésticos e 5.048 voos internacionais. Cerca de 30% fizeram entre 3 e 5 viagens nos últimos 12 meses e 62% viajavam a lazer.

Indicadores de serviços

Para chegar à pontuação, o Ministério dos Transportes avaliou diversos indicadores, entre os quais o tempo na fila do check-in (autoatendimento) que registrou a melhor nota, 4,60, e o tempo de fila na emigração com pontuação de 4,57. Os índices com as menores notas foram custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes (2,85) e custo-benefício dos produtos comerciais (2,94). No Aeroporto Pinto Martins, os melhores resultados, em comparação aos demais terminais, foram a disponibilidade de tomadas (4,36), quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes (3,99), o custo-benefício dos produtos dos estabelecimentos (3,25) e a disponibilidade e localização de bancos, caixas eletrônicos e casas de câmbio (4,09).

O que pesou

Já entre as piores notas do Aeroporto de Fortaleza, se comparado aos outros terminais do País, a confiabilidade da inspeção de segurança (4,18), cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança (4,19), limpeza geral do aeroporto (4,12), custo-benefício do estacionamento (2,71) e cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in (4,20) figuram na pesquisa. Entre os indicadores que mais pesaram para o resultado do Pinto Martins estão as notas do custo-benefício do estacionamento, disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos (3,91), qualidade das instalações de estacionamento de veículos (3,95), velocidade na restituição de bagagens (3,96) e disponibilidade de transporte público para o aeroporto (3,99). O Aeroporto de Curitiba foi o grande destaque da pesquisa do quarto trimestre de 2016. Em 16 rodadas, o terminal paranaense ficou sete vezes em 1º lugar. Em 11 dos 38 indicadores da pesquisa, Curitiba foi o melhor do Brasil; em 12 vezes, ficou em 2º lugar. Segundo a pesquisa de satisfação, 90% dos passageiros consideram os aeroportos "bons" ou "muito bons".

Os funcionários do check-in de Brasília (DF) são os mais cordiais e prestativos do Brasil, com nota 4,99 no 4º trimestre na pesquisa. Segundo o escore de satisfação, Recife (PE) e Brasília (DF) são os únicos com média acima de 4 no indicador quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes.

Aéreas

Segundo a pesquisa, a Azul foi a companhia com o menor tempo médio de espera na fila do check-in: seis minutos e 13 segundos. O tempo médio da Gol foi de 10 minutos e 18 segundos, da Latam de 10 minutos e 23 segundos e, da Avianca, 12 minutos e 30 segundos.