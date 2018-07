Cabo Verde cancela 14 voos para o CE em julho

01:00 · 18.07.2018 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Justificativa da empresa para cancelamentos é de que houve atraso na entrega de aeronaves para reposição da frota da companhia

Passageiros cearenses com destino à Lisboa, Paris e Milão tiveram seus voos cancelados neste mês de julho pela Cabo Verde Airlines (TACV). Ao todo, foram 14 operações suspensas e 1.381 passageiros afetados entre Fortaleza e Ilha do Sal, principal hub da companhia. A Capital tem três frequências semanais e desde o início do mês todos os voos foram interrompidos.

A TACV justificou os cancelamentos alegando que houve atraso na entrega de aviões para a substituição da frota. Porém, jornais portugueses afirmaram que o contrato de gestão entre o governo cabo-verdiano e a Icelandair foi encerrado, interrompendo as operações internacionais da empresa. Ao todo, 736 passageiros foram prejudicados no trecho entre Fortaleza-Sal e mais 645 na rota Sal-Fortaleza.

Passageiros

Para a estudante de 19 anos, Grabriella Miyashiro Facundes, a situação piora porque a TACV não oferece nenhuma informação de quando haverá um novo voo para Fortaleza. Ela está em Milão, na Itália, aguardando uma solução para o problema. De acordo com a estudante, outras 38 pessoas, incluindo idosos e crianças, estão em hotel esperando um retorno.

"Nós viemos para o hotel e estamos aqui ainda sem nenhuma informação. Já entramos em contato com o consulado e disseram que não podiam fazer nada. Enviamos e-mails para várias pessoas de Cabo Verde e nada. Tem gente como eu com compromissos e com prejuízos de emprego", desabafou a passageira, que tenta, juntamente com sua avó retornar ao Brasil.

Ela explicou ainda que no domingo (16), data do voo de volta para Fortaleza, a companhia comunicou aos passageiros que haveria um atraso de algumas horas no Aeroporto de Malpensa, em Milão.

"Enviaram uma mensagem por e-mail falando que o voo havia mudado de horário para às 22h50. O voo estava marcado para às 18h e depois que chegamos ao aeroporto apareceu no telão que o mesmo havia sido cancelado. De imediato, entrei em contato com meu padrasto para que ele se informasse na agência onde compramos as passagens. Eles disseram para gente ir no check-in 11 e guichê 6 que todo mundo desse voo estava lá. A moça do check-in não sabia de nada. Ela pegou os dados de todo mundo e fomos para um ônibus em direção a um hotel".

Ainda de acordo com a estudante, os passageiros ficaram no hotel até a última terça-feira (17) quando foram transferidos para um outro hotel.

"Os motoristas dos ônibus disseram que estavam levando a gente para outro hotel. Todo mundo ficou indignado porque não tinham avisado a gente. Aí nos juntamos e decidimos ir para o hotel porque era melhor. Nós viemos para este hotel e continuamos sem nenhuma informação até agora", completou.

Problemas

Jornais de Portugal veicularam ainda que há expectativa de ainda neste mês ocorrer a privatização da companhia. Fontes próximas aos passageiros disseram também que um dos aviões da TACV está com problemas técnicos, porém a informação não foi confirmada. "A Cabo Verde Airlines, companhia pública de aviação cabo-verdiana, estava sem aviões desde o início de julho, na sequência do fim do contrato de gestão com a Icelandair, o que levou ao cancelamento de mais de 50 voos e afetou mais de 7.500 passageiros", reportou uma notícia da Presstur.

Há alguns meses, a TACV anunciou um plano de expansão, aumentando as frequências para Fortaleza e Recife, e adicionando Salvador como nova rota no Brasil. Além disso, a empresa também incluiu Paris e Milão, que se juntaram à Lisboa nos novos voos internacionais a partir da Ilha do Sal, em Cabo Verde. A operadora também voa para os Estados Unidos.