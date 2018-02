BS Design chega a 67% de conclusão

01:00 · 22.02.2018

O edifício BS Design Corporate Towers, idealização da BSPAR Incorporações, chegou ao patamar de 67,76% de conclusão das obras na última quarta-feira (21). Atualmente, a construção do empreendimento já gerou 556 empregos diretos e mais de 1.700 indiretos, com um investimento de R$ 200 milhões.

Até o momento foram finalizadas as etapas de escavações, fundações, estrutura de concreto armado, estrutura metálica, alvenarias de vedação externa e revestimento de fachada. Atualmente estão em execução as etapas drywall, instalações, impermeabilizações, pavimentação e revestimentos em porcelanato, estrutura auxiliar para instalação do ACM da fachada, esquadrias de alumínio, climatização, pressurização das escadas, extração de fumaça e montagem de elevadores.

Visita

Na última quarta-feira (21), o BS Design Corporate Towers também recebeu uma comitiva de empresários e diretores das empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) para uma visita técnica.

A visita, que teve início às 8 horas da manhã, foi uma demanda da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP). A intenção era dar ao grupo a oportunidade conhecer de perto as obras do empreendimento, que tem o design fachada inspirada em uma vela de jangada.