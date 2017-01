Brasileiros desejam juntar dinheiro e sair do vermelho

00:00 · 10.01.2017

Acumular dinheiro e sair do vermelho, pagando todas as contas vencidas, são as principais metas dos brasileiros para este ano, aponta pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O primeiro objetivo é apontado 41,1% dos entrevistados e o segundo, por 35,1%. Mesmo diante da crise, 43,5% estão otimistas com a economia e acreditam que este ano será melhor que 2016, aponta o levantamento.

Segundo a pesquisa, quase metade dos entrevistados (48%) está animada para concretizar seus projetos pessoais em 2017, mas 14,1% estão desanimados e com uma expectativa ruim. Entre esses, 69,2% atribuem o desânimo à situação financeira difícil pela qual passam e 46,6% ao desemprego e baixas expectativas de se reinserir no mercado de trabalho. Outros 18,6% defendem que o cenário econômico neste ano será igual ao do ano passado.

Para superar os problemas decorrentes da crise econômica, os entrevistados pretendem, principalmente, organizar as contas da casa (26%), evitar usar o cartão de crédito (24,8%) e fazer pesquisa de preços (23,1%).

Empréstimos

O levantamento do SPC Brasil mostra ainda que 27,7% pretendem fazer aplicações periódicas, 16,7% tem planos de financiar a casa própria e 15,4% pretendem financiar automóvel neste ano. Entre os que pretendem fazer empréstimos (7,7%), 41% tem o objetivo de usar o dinheiro para pagar dívidas, 12,7% para investir em um negócio próprio e 10,1% para comprar um carro ou moto. O maior temor dos brasileiros neste ano é o de não conseguir pagar as dívidas (42%), assim como o surgimento de problemas de saúde (41,9%) e o receio de que o País não saia da crise atual em 2017 (40%).

"A economia, de forma direta ou indireta, está no centro das preocupações dos brasileiros. Muitos esperam que em 2017 possam resolver suas questões financeiras e superar a recessão, voltando a consumir e a concretizar seus objetivos, como o de constituir reserva financeira, por exemplo", destaca a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Balanço

2016 não deixou boas lembranças para o brasileiro. A economia do País piorou no ano passado em relação a 2015 para 63,3% dos entrevistados. Apenas 10% acreditam que ela melhorou. Também houve piora no ano passado em relação às finanças pessoais (51,4%). O levantamento ainda mostra que 51,5% tiveram de abrir mão de muitas compras habituais por conta do aumento dos preços e 85,9% tiveram que fazer cortes ou ajustes no orçamento no ano passado.

Em média, o valor total da dívida dos brasileiros em 2016 foi de R$ 4.578,65. A pesquisa aponta ainda que 26,8% não conseguiram pagar todas as contas no prazo correto e tiveram o nome registrado em serviço de proteção ao crédito. As principais contas que não foram pagas se referem a parcelas do cartão de crédito (68%), parcelas do cartão de lojas (59%), contas de telefone (38,6%), cheque especial (36,2%) e contas de água ou de luz (35,8%).

Com relação ao emprego, 29,5% consideram-se estáveis no cargo atual. Entre os que estão desempregados, 39% estão assim há mais de um ano. Além disso,71,6% conhecem amigos ou familiares que perderam emprego recentemente.

Na pesquisa foram entrevistadas 601 pessoas de ambos os sexos e acima de 18 anos, de todas as classes sociais em todas as regiões brasileiras.