Brasileiro aumentará os gastos neste Natal

01:00 · 23.12.2017

São Paulo. Se no ano passado o brasileiro foi mais austero na hora de comprar os presentes de Natal para parentes e amigos, agora ele deverá ser mais generoso e presenteará um número maior de pessoas. É o que conclui estudo anual de Natal e ano-novo da Kantar TNS. Segundo o estudo, em 2017 o volume total de presentes passará de 9 para 11 e o tíquete médio, de R$ 1.215 em 2016 para R$ 1.275 em 2017.

Ainda de acordo com o levantamento da Kantar TNS, 57% dos entrevistados pensam em presentear com roupas ou sapatos, 45% com brinquedos e 36% com perfumes. Chocolates, cosméticos, acessórios e livros também foram selecionados. Produtos tecnológicos não são tão procurados. Dentre os consumidores consultados, 74% afirmam que utilizam páginas de internet das marcas para pesquisar sobre os presentes que vão dar enquanto 42% pesquisam em redes sociais e 33% em anúncios na loja. Os meios digitais continuam importantes como meio de informação para escolher um presente, as marcas têm que aproveitar esta oportunidade.