Brasil salta 5 posições em ranking global de inovações

01:00 · 11.07.2018

Representantes da indústria afirmam que índice é importante para definir novas políticas que o País deve adotar para se desenvolver ( FOTO: CID BARBOSA )

Nova York (EUA). O Brasil subiu cinco posições no Índice Global de Inovação de 2018, mas ainda está longe de ser uma potência inovadora e, mesmo na América Latina, não consegue ficar entre os três países que são referência no tema.

No ranking deste ano, o País ocupa a 64ª posição dentre as 126 economias avaliadas, segundo classificação anual divulgada nessa terça-feira (10). O índice é calculado em conjunto pela Universidade Cornell, da faculdade de administração Insead e da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual).

A Suíça se manteve na liderança do ranking global, enquanto a China entrou na lista das 20 economias mais inovadoras. Os Estados Unidos caíram da 4ª para a 6ª posição. No caso do Brasil, mesmo quando o recorte é regional, o país ainda está distante de ser uma liderança em inovação.

Na América Latina e no Caribe, o país aparece em sexto lugar em uma relação de 18 economias - os três primeiros são Chile, Costa Rica e México.

Pontos fortes e fracos

Segundo o ranking, o Brasil tem desempenho melhor em gastos com pesquisa e desenvolvimento, importações e exportações líquidas de alta tecnologia, qualidade de publicações científicas e universidades. A sofisticação de negócios também é um ponto forte, com boa absorção de conhecimento, segundo o índice.

Mas algumas fragilidades impedem o país de melhorar sua classificação. Dentro da área instituições, a principal é o ambiente para negócios (110°) e a burocracia para abrir uma empresa - o País ocupa a 123ª colocação em facilidade de iniciar um empreendimento.

No quesito sofisticação de mercado, são apontadas dificuldades em crédito (104°), enquanto em infraestrutura o problema é na formação bruta de capital fixo (104°) - ou investimento para ampliar a capacidade produtiva.

Para Robson Andrade, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), o índice é importante para definir novas políticas do País. "Com a nova revolução industrial que está por vir, a inovação ganha um novo peso no desenvolvimento e na competitividade das nações, e o Brasil deve se dirigir para esse caminho", afirma.

Pequenas empresas

Heloísa Menezes, diretora técnica e presidente em exercício do Sebrae, afirma que as pequenas empresas podem desempenhar um papel importante na inovação, porque são "força social e econômica fundamental" para o desenvolvimento do Brasil.

CNI e Sebrae são parceiros de conhecimentos do índice, ao lado da Confederação das Indústrias Indianas, da equipe Strategy& da PwC e de um conselho consultivo de especialistas internacionais. O indicador de inovação é publicado anualmente.