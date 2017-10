Brasil deve liderar volta do crescimento

01:00 · 12.10.2017

Washington (EUA). Depois de seis anos de desaceleração econômica e de uma retração de 1,3% em 2016, a América Latina e o Caribe crescerão 1,2% em 2017 e 2,3% em 2018, impulsionados por Brasil e Argentina, segundo dados apresentados ontem (11) pelo Banco Mundial. "A recuperação será liderada por uma robusta retomada da Argentina, que deve crescer 2,8% em 2017 e 3% em 2018, e pelo Brasil, que deve retomar o crescimento também, com aumento de 0,7% do PIB em 2017 e 2,3% em 2018, após dois anos de contração", afirma o relatório do banco sobre a situação econômica da região.

Segundo o Banco Mundial, a expectativa é que os fatores externos que tipicamente têm sido associados ao crescimento da região, como o preços das commodities, permaneçam "estáveis", o que aumentaria a necessidade, no curto prazo, de que a região conte com suas "próprias fontes de crescimento". O Banco Mundial alerta ainda que 28 dos 32 países da América Latina e Caribe vão registrar balanço negativo neste ano.