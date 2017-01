Bradesco amplia queda do PIB

00:00 · 06.01.2017

Banco acredita que a produção industrial seguirá em patamar mais baixo no curto prazo

São Paulo. Os dados fracos da produção industrial de novembro fizeram o Bradesco revisar para pior sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre de 2016. Segundo o economista Igor Velecico, a estimativa para o PIB do quarto trimestre passou de queda de 0,7% para recuo de 0,9%. No terceiro trimestre, a retração foi de 0,8%. Por enquanto, a projeção do banco para o PIB fechado de 2016 está negativa em 3,5%, mas provavelmente será alterada para recuo de 3,6%, adiantou Velecico. Para 2017, a estimativa é de alta do PIB de 0,3%.

O Bradesco acredita que a produção industrial seguirá em patamar mais baixo no curto prazo, dado o recuo recente da confiança do setor, apontado tanto pela Fundação Getulio Vargas (FGV) como pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Por enquanto, o banco vê uma possível alta da produção industrial de dezembro, após sutil aumento de 0,2% em novembro.

Porém, o banco pondera que indicadores coincidentes importantes, que serão divulgados na próxima semana, podem alterar a expectativa para a atividade. "De qualquer modo, estimamos que a produção industrial encerrará 2016 em queda, refletindo o carregamento estatístico dos fortes recuos do ano anterior e a contração acumulada no segundo semestre até novembro", diz.

Indústria

Na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de novembro, a instituição destaca a alta de 2,5% da produção de bens de capital. Em relação a igual período de 2015, houve avanço de 1,1%. Porém, relatório do banco observa que esse aumento é insuficiente para reverter as contrações anteriores. Além disso, os insumos típicos da construção civil aumentaram 0,4%.