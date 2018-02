Bovespa registra recorde; dólar cai

01:00 · 23.02.2018

O dólar comercial recuou 0,42% na sessão dessa quinta, sendo cotado a R$ 3,249

São Paulo. A Bolsa brasileira bateu o terceiro recorde nominal seguido e emendou a sétima alta consecutiva em meio à expectativa com a recuperação da economia brasileira. O dólar fechou abaixo de R$ 3,25, em dia sem tendência definida no exterior. O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, subiu 0,74%, para 86.686 pontos. Na máxima do dia, atingiu 87.159 pontos. Se atualizado pela inflação, o recorde desta quinta ainda estaria bem abaixo da máxima de 73.516 pontos de maio de 2008 e que hoje equivaleriam a cerca de 130 mil pontos.

O volume financeiro foi de R$ 11,13 bilhões, enquanto em fevereiro a média está em R$ 12,94 bilhões. O dólar comercial fechou em baixa de 0,42%, para R$ 3,249. O dólar à vista caiu 0,14%, para R$ 3,250.

A nova valorização do Ibovespa ocorreu em meio à saída de investidores estrangeiros da Bolsa brasileira. Em fevereiro, o saldo externo está negativo em R$ 3,8 bilhões -no ano, está positivo em R$ 5,7 bilhões.

"Há uma saída de capital estrangeiro e um apetite maior de investidores domésticos que estão migrando recursos da renda fixa para a renda variável", afirma Mário Roberto Mariante, analista-chefe da Planner Corretora. "Também há um otimismo com as ações mais negociadas. As principais empresas do índice mostram força e atraem os investidores", completa.

Ações

Das 64 ações do Ibovespa, 37 subiram e 27 caíram. A maior alta, de 5,08%, foi registrada pela Via Varejo. A Lojas Renner subiu 3,81%, e o Banco do Brasil avançou 3,11%. O banco divulgou ontem seu lucro de 2017.