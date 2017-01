Bovespa exclui 15 empresas

00:00 · 28.01.2017

O cancelamento ocorrerá em 6 de março, porém os ativos deixarão de ser negociados no dia 2 do mesmo mês

São Paulo. A BM&FBovespa divulgou, nesta sexta-feira (27), uma lista de 15 empresas que serão excluídas de listagem na Bolsa. O cancelamento ocorrerá em 6 de março, mas os ativos deixarão de ser negociados no dia 2 do mesmo mês.

A suspensão ocorre pelo descumprimento recorrente de normas da companhia como não entregar informações financeiras ou ter ações negociadas por menos de R$ 1 (penny stocks), que tornam a Bolsa mais volátil. Dessas companhias, sete já estavam com as negociações suspensas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), entre elas a Agrenco, Companhia Agropecuária do Jahu, Companhia Docas de Imbituba, DHB, Firmeza Agroindustrial, Laep e RJ Capital Partners.

Também serão suspensas as empresas Cobrasma, Companhia Industrial Schlösser, Fiação e Tecelagem São José, IGB Eletrônica (Gradiente), Maori, Tecblu Tecelagem Blumenau, YPF e Construtora Sultepa.

Para Sultepa e RJ Capital Partners, a Bolsa determinou a realização de Oferta Pública de Aquisição de ações, um mecanismo que permitiria a minoritários a venda dos papéis pelo preço médio das ações nos últimos 12 meses, minimizando os prejuízos pela exclusão da companhia da Bolsa. No entanto, a imposição não garante que compradores recomprarão as ações. A maior parte das empresas que terão a listagem cancelada estão em recuperação judicial ou já tiveram a falência decretada.

CME Group

A BM&FBovespa também confirmou nesta sexta (27) que o CME Group vendeu integralmente a posição em ações da bolsa de valores brasileira, conforme antecipado pela Coluna do Broad. A BM&FBovespa lembrou que, no dia 20 deste mês, o representante do CME Group em seu conselho de administração, Charles Carey, havia apresentado renúncia. A ata da reunião ordinária que traz a informação sobre essa renúncia já dizia que o CME Group não tinha a intenção de indicar um novo candidato a compor o conselho de administração da BM&FBovespa.

No comunicado, a Bolsa informou que os acordos com o CME Group permanecerão em vigor. "As empresas buscarão continuar a cooperar estrategicamente em desenvolvimento de produtos, tecnologia e outras áreas de interesse mútuo para ambas as empresas", diz o comunicado divulgado nesta sexta-feira (27) pela Bovespa.