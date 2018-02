Bovespa bate 4º recorde seguido; dólar recua

01:00 · 24.02.2018

São Paulo. O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch não causou o menor impacto no mercado financeiro nessa sexta-feira (23), e a Bolsa brasileira emendou seu quarto recorde nominal seguido e fechou acima dos 87 mil pontos pela primeira vez.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, subiu 0,70%, para 87.293 pontos. Em termos reais, ou seja, quando considerada a inflação, o indicador ainda está bem abaixo do recorde de maio de 2008, de 73.516 pontos - que hoje equivaleriam a cerca de 130 mil pontos. Na semana, o índice subiu 3,28%. O volume financeiro foi de R$ 12,8 bilhões - a média diária de fevereiro está em R$ 13,1 bilhões.

O corte da nota também não teve reflexos sobre outros indicadores de risco do País. O dólar, moeda à qual os investidores recorrem quando buscam segurança, fechou em baixa. O dólar comercial recuou 0,21%, para R$ 3,242. Na semana, teve alta de 0,6%. O dólar à vista caiu 0,38%, para R$ 3,237 -alta de 0,87% na semana.

O CDS (credit default swap), espécie de seguro contra calote do país, teve queda de 1,72%, para 154,8 pontos.

A falta de repercussão no mercado se deu porque o rebaixamento já era esperado, principalmente após a agência de classificação de risco S&P Global ter cortado o rating do Brasil em janeiro deste ano, em meio ao então adiamento da votação da reforma da Previdência.

Ações

Das 64 ações do Ibovespa, 47 subiram, 15 caíram e duas fecharam a sessão de sexta-feira estáveis. A maior alta foi registrada pela Magazine Luiza, com avanço de 6,84%. A empresa teve lucro de R$ 165,6 milhões no quarto trimestre, alta de 260% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As ações preferenciais da Eletrobras subiram 4,58% e as ordinárias se valorizaram 4,23%.