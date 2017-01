Bovespa avança 3,73%; dólar cai

00:00 · 04.01.2017

O dólar à vista fechou a sessão de ontem em queda de 0,87% ante o real, cotado a R$ 3,2539 ( FOTO: REUTERS )

São Paulo. O bom humor dominou os mercados mundiais ontem (3), marcada pela reabertura das Bolsas de Nova York, Londres e China após o feriado de Ano Novo. Dados positivos da economia americana e chinesa elevaram o apetite dos investidores. Com a valorização de quase todas as ações, o Ibovespa encerrou o segundo pregão do ano em alta de 3,73%, aos 61.813,83 pontos, maior pontuação em dois meses. O giro financeiro foi de R$ 7,5 bilhões.

No início da sessão, os investidores também se empolgaram com a alta do petróleo para as cotações máximas em 18 meses, mas a commodity acabou invertendo o sinal e encerrando em queda. Mesmo assim, as ações da Petrobras avançaram 5,72% (PN) e 6,35% (ON). Os papéis da mineradora Vale subiram 5,51% (PNA) e 4,42% (ON).

No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 4,23%; Bradesco PN, +4,23%; Bradesco ON, +4,06%; Banco do Brasil ON, +4,57%; Santander unit, +3,55%; e BM&FBovespa ON, +4,11%. Em Nova York, o índice S&P 500 ganhava 0,54%; o Dow Jones, +0,44%; e o índice de tecnologia Nasdaq, +0,74%.

Com exceção de Frankfurt, as Bolsas europeias também terminaram no campo positivo, assim como as chinesas.

Na China, o aumento da demanda fez a atividade industrial alcançar no mês passado no ritmo mais rápido em quase seis anos, segundo pesquisa Índice de Gerentes de Compras calculado pelo Caixin/Markit. O indicador ficou em 51,9, ante 50,9 em novembro. A mediana das projeções de analistas para dezembro era de 50,9, segundo levantamento da agência internacional Bloomberg.

O otimismo nos mercados também foi influenciado pela atividade manufatureira nos Estados Unidos, que se expandiu em dezembro no ritmo mais forte em dois anos. O indicador, divulgado pelo Instituto de Gestão de Fornecimento ficou em 54,7, ante expectativas de 53,8.

Câmbio

O dólar teve comportamento misto no exterior, mas terminou em baixa ante o real. A moeda americana à vista caiu 0,87%, a R$ 3,2539. Já o dólar comercial perdeu 0,66%, a R$ 3,2630.